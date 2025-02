La nuovissima trasmissione chiamata ‘Linea di confine‘ e in onda questa sera – mercoledì 19 febbraio 2025 a partire dalle ore 23:20 – per la primissima volta sulla seconda emittente di casa Rai partirà dalla ricostruzione del lunghissimo caso di Raul Gardini, soffermandosi – possiamo immaginare – anche sulle figure della moglie Idina Ferruzzi e dei figli Eleonora, Ivan e Maria Speranza nati dal loro lunghissimo ed eterno amore: tra queste righe dal conto nostro proprio su queste ultime quattro persone vogliamo soffermarci cercando di capire chi sono indagando sulla loro vita privata e sulle carriere.

conCoralloTV presenta 'Si Vede' e 'Si Sente'/ Il documentario e il podcast raccontano le comunità cattoliche

Partendo dal principio, è bene precisare fin da subito che si fatto sulle vite private e lavorative di Eleonora, Ivan e Maria Speranza figli di Raul Gardini non sappiamo praticamente nulla perché sembrano aver vissuto sempre – specialmente dopo il tragico suicidio del padre al centro delle note vicende processuali che l’hanno coinvolto – ben lontani dai riflettori della cronaca, tanto che oggi non si sa praticamente nulla di quello che fanno; mentre leggermente più nota è la figura della moglie di Raul Gardini, Idina Ferruzzi, che dal conto suo – pur vivendo altrettanto lontana dagli ambienti della cronaca rosa – non ha mai mancato di affiancare il marito nei momenti più importanti e duri della sua carriera.

Guendalina Tavassi, chi è?/ Dal Grande Fratello al 'matrimonio' alla Maldive con il compagno Federico Perna

Chi sono Idina Ferruzzi, Eleonora, Ivan e Maria Speranza: tutto quello che sappiamo sulla moglie e i figli di Raul Gardini

Proprio Idina Ferruzzi moglie di Raul Gardini – in un certo senso – è stata l’artefice del successo del marito dato che fu lei a fare da ponte tra il marito e il gruppo Ferruzzi; ma in realtà indagando nel passato delle due famiglie scopriremmo presto che – comunque – i Gardini e i Ferruzzi si conoscevano già da parecchi anni, ancor prima che i rispettivi figli vennero al modo: l’incontro tra questi avvenne per caso nel 1949 durante un’estate a Marina di Ravenna quando erano entrambi poco più che 14enne.

Serafino Ferruzzi: chi era/ Vita e carriera dell'imprenditore visionario, primo a quotarsi nella Borsa USA

Raoul Gardini fece colpo su quella che divenne la ‘sua’ moglie Idina Ferruzzi prodigandosi in una serie di tuffi al mare e quell’amore ha profondamente intrecciato le loro vite e carriere, tanto che la donna arrivò anche a schierarsi contro la sua stessa famiglia quando – nel 1994 – il fratello e la sorella provarono a cacciare l’imprenditore dall’azienda rinominata ‘Serafino Ferruzzi’; mentre oltre a questo sulla vita della di Idina Ferruzzi sappiamo solamente che dopo la morte del marito Raul Gardini – che risale al 1993, con un suicidio che sconvolse l’Italia – si è chiusa in un profondo lutto che l’ha portata a seguire la via della preghiera diventando (esattamente come sua madre) una terziaria carmelitana.