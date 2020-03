Idris Elba ha il Coronavirus/ Lui e la moglie in quarantena: “Non ho sintomi ma…”

Dopo Tom Hanks anche Idris Elba è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio è arrivato ieri sera via social prima con un messaggio su Twitter e poi con un video in cui è apparso al fianco della moglie. L’attore inglese ha annunciato lunedì di essere risultato positivo al coronavirus condividendo le notizie con i fan in un video in cui ha spiegato anche di non avere sintomi: “Questa mattina sono risultato positivo per Covid 19. Mi sento bene, finora non ho sintomi ma sono stato isolato da quando ho scoperto la mia possibile esposizione al virus”. A quanto pare l’attore venerdì ha capito e saputo di essere stato in contatto con una persona affetta dal virus e così si è chiuso in casa e si è sottoposto a tampone. Il risultato è arrivato solo ieri ed è per questo che ha lanciato anche un messaggio alle autorità chiedendo che queste risposte arrivino in tempi brevi e non dopo giorni.

LE PAROLE DI IDRIS ELBA SUL CORONAVIRUS

Idris Elba, 47 anni, è noto soprattutto per i suoi ruoli nella serie della HBO “The Wire” e nel drama BBC “Luther” e i fan sono numerosi in tutto il mondo. Proprio per questo ha voluto usare la sua notorietà per lanciare il messaggio che ormai qui in Italia sentiamo ripetere da giorni ovvero quello di vigilare, di rimanere in casa, di lavarsi le mani e di rimanere a distanza da tutti perché ci potrebbero essere soggetti asintomatici. Idris Elba ha detto che sua moglie, Sabrina Dhowre Elba, che è apparsa nel video con lui, non è stata testata ma “sta bene”.

Ecco il video del momento:

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA