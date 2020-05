Idrossiclorochina, Oms: stop a sperimentazione/ Covid-19, “preoccupati su sicurezza”

Pubblicità

L’idrossiclorochina non è sicura per il trattamento del Covid-19. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha per questo annunciato la sospensione dei test sull’uso di questo farmaco, esprimendo la sua preoccupazione in termini di sicurezza. Nei giorni scorsi il dottor Mike Ryan, nel consueto briefing sul coronavirus, aveva chiarito che non era stata ancora provata l’efficacia dell’idrossiclorochina contro l’infezione provocata da Sars-Cov-2. «Ci sono invece diversi studi che mettono in guardia sugli effetti collaterali». Cinque giorni dopo arriva la decisione dell’Oms di sospendere i test del farmaco su cui si è esposto il presidente americano Donald Trump, il quale però ha precisato recentemente di aver sospeso l’assunzione. «Il gruppo esecutivo ha provvisoriamente sospeso l’uso dell’idrossiclorochina», ha dichiarato oggi Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. Pur essendo un farmaco efficace per alcune malattie autoimmuni e la malaria, non è considerato sicuro invece se somministrato ai malati di Covid-19.

IDROSSICLOROCHINA, OMS: STOP A SPERIMENTAZIONE

Da Ginevra, dove si tiene tradizionalmente la conferenza stampa, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha spiegato che il gruppo esecutivo si è incontrato sabato per discutere dell’idrossiclorochina. Dopo i risultati di uno studio pubblicato su Lancet, che ha evidenziato «un più alto tasso di mortalità tra i pazienti», si è deciso di avviare «una revisione dei dati del braccio di pazienti trattati con idrossiclorochina e clorochina nello studio “Solidarity”». Inoltre, si è deciso di «interrompere momentaneamente» la sperimentazione nel gruppo «in trattamento con idrossiclorochina e clorochina nello studio Solidarity». Gli altri gruppi del trial, che sta valutando quattro farmaci, andranno avanti. L’Oms comunque ha garantito che fornirà un aggiornamento il prima possibile. «Desidero ribadire che questi farmaci sono generalmente considerati sicuri per l’uso in pazienti con malattie autoimmuni o malaria», ha ribadito Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ma la decisione è destinata a far discutere, visto che su questo farmaco i pareri sono discordanti.

“The Executive Group of the Solidarity Trial, representing 10 of the participating countries, met on Saturday and has agreed to review a comprehensive analysis and critical appraisal of all evidence available globally”-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020





