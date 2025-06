La partecipazione di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025 ha acceso un faro anche sulla vita privata del giornalista. In questi giorni, si è particolarmente aperto sul suo vissuto con i compagni d’avventura, toccando un argomento molto delicato: quello della morte di sua sorella Ielma Adinolfi. Si tratta dell’unica sorella del giornalista, che lui stesso ha rivelato essersi tolta la vita.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2025, 4 GIUGNO 2025: SCELTA FINALE/ Diretta: Francesca e Alessandro spiazzano

Ielma Adinolfi si è suicidata tempo fa, anche se non è chiaro, nello specifico, quando il dramma sia capitato né sono state raccontate le modalità. La prima volta che Mario Adinolfi ha parlato di lei e del triste finale della sua vita non era all’Isola dei Famosi 2025 bensì in un lungo post su Instagram, in occasione della festività del 1 novembre. Una data molto importante per la sua famiglia, come lui stesso ha raccontato nel messaggio.

Eliminato Isola dei famosi 2025 puntata 4 giugno, chi è?/ Testa a testa tra Mario Adinolfi e Dino Giarrusso

Ielma Adinolfi era l’unica sorella di Mario Adinolfi: il post sulla sua morte

“Il 1 novembre è la data fondativa della mia famiglia, – ha esordito Adinolfi, spiegando che – per curiosa coincidenza del destino il 1 novembre 1970 i miei genitori Ugo e Louise si sposarono, il 1 novembre 1974 nacque mia sorella Ielma”. È a seguito di queste parole, che l’oggi naufrago dell’Isola ha reso noto quanto accaduto alla sorella Ielma: “Ora che mia sorella è morta suicida e mio papà dopo sofferenze e malattia, sarebbe più naturale traslare il tutto al 2 novembre, ma insomma il giorno di Ognissanti per me non è una festività qualunque.”

Genitori Chiara Balistreri, chi sono la madre Roberta Etzi e il padre assente/ "Lui ha lasciato un vuoto"

È proprio a seguito della morte di sua sorella Ielma che Mario Adinolfi ha iniziato a prendere peso, quasi un modo di ‘punire se stesso’, come il concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 ha ammesso nel corso di una toccante chiacchierata con Loredana Cannata.