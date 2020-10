Iene, il viaggio di Marika in moto/ Video, libera e felice grazie a Simone Zignoli

E’ andato in onda oggi su Italia Uno, a partire dalle 21:10, la terza parte dell’incredibile viaggio di Marika, la ragazza di ventidue anni affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica. Questa malattia, che le ha impedito di controllare il suo corpo, ha finito per fare di quest’ultimo una sorta di gabbia invisibile, costringendo Marika all’interno di limiti invisibili ma purtroppo impossibili da superare. Almeno fino a quando il coraggio, il cuore e anche un pizzico di follia da parte di un gruppo di persone non sono riusciti a tagliare almeno alcune delle sbarre che da 22 anni a questa parte tengono imprigionata una ragazza che avrebbe semplicemente tanta voglia di vivere. Questo mix ha consentito a Marika di realizzare il suo sogno più grande: viaggiare in moto, sentendosi per la prima volta veramente libera. Un sogno diventato realtà per la dolcissima Marika che finalmente è riuscita a vivere un’avventura davvero indimenticabile. Ecco il video del servizio di Marika a Le Iene.

LE IENE, IL VIAGGIO DI MARIKA IN MOTO

Il sorriso di Marika prima di balzare in sella ad una moto, pur con tutte le precauzioni del caso, è a dir poco contagioso. La ragazza non vede l’ora di lasciarsi guidare da quello che non esita a definire “bomber”, ovvero Simone Zignoli, il motociclista spericolato che ha deciso di lanciarsi in questa vera e propria avventura assecondando la richiesta di “velocità” della giovane Marika. Ad accompagnarli nell’impresa, come riportato dal portale delle Iene, anche Francesca Gasperi. Le esperienze vissute da Marika, come si può intuire dalle anticipazioni dello show, saranno a dir poco indimenticabili: la ragazza, per citarne solo alcune, si troverà a partecipare ad un incontro attorno ad un fuoco in quella che sembra essere una radura, poi assisterà incantata al passaggio di un gregge di pecore al pascolo e tra le altre cose si divertirà a fare il bagno tra le onde del mare sempre assistita da Simone. Lo stesso Simone cui riserverà, con quegli occhi realmente “magici”, la richiesta di un abbraccio che mette semplicemente i brividi…



