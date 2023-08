Ieri, oggi, domani, Rai 1/ Vittorio De Sica dirige Loren e Mastroianni, in onda oggi, domenica 13 agosto 2023

Ieri, oggi, domani, diretto da Vittorio De Sica

Domenica 13 agosto, nel primo pomeriggio di Rai 1, alle ore 14,00, verrà trasmesso il film commedia del 1963 Ieri, oggi, domani. L’opera è firmata dal celeberrimo Vittorio De Sica, regista premiato a livello internazionale, con candidature e riconoscimenti che includono l’Oscar, il Nastro d’Argento, la Palma d’oro, l’Orso d’Oro e la Grolla d’Oro.

Il cast è di assoluto rispetto e comprende Sofia Loren, diretta già da Vittorio De Sica e premiata con l’Oscar per La Ciociara. Insieme alla Loren, recita Marcello Mastroianni, anch’esso noto al grande pubblico, con una carriera di primissimo rilievo.

Il film Ieri, oggi, domani è la tipica commedia all’italiana, con tre soggetti di Eduardo De Filippo, Billa Zanuso e Cesare Zavattini che si dividono le tre storie che compongono il film . Le musiche sono affidate ad Armando Trovajoli, compositore che ha scritto le colonne sonore per i più importanti registi italiani: oltre a De Sica, anche per Ettore Scola, Dino Risi, Mario Monicelli e moltissimi altri, e i costumi sono di Piero Tosi.

La trama del film Ieri, oggi, domani: tre storie di donne molto diverse tra loro

Ieri, oggi, domani è suddiviso in tre diversi episodi che vengono contestualizzati in altrettante città italiane. L’interpretazione è affidata per tutti i segmenti del film alla coppia Mastroianni-Loren.

Il primo episodio si intitola Adelina ed è ambientato a Napoli. La protagonista vende sigarette abusivamente e riesce a evitare il carcere solo perché ha ripetute gravidanze. Questo episodio è stato scritto direttamente da Eduardo De Filippo e prende ispirazione dalla narrazione di una vicenda realmente avvenuta: Concetta Moccardi, il vero personaggio, finì in prigione a 68 anni di età.

Il secondo episodio si intitola Anna, è scritto da Billa Zanuso e Cesare Zavattini ed è tratto dalla novella di Alberto Moravia, Troppo ricca. Si tratta di un’opera umoristica che mette in luce le anomalie della borghesia italiana. Qui Sofia Loren è Anna Molteni, una signora di origini milanesi, molto ricca, che ha un’avventura sentimentale con Renzo, il cui ruolo è interpretato da Marcello Mastroianni. L’uomo non è di estrazione sociale elevata e, dopo alcune vicissitudini, viene messa in evidenza la superficialità di questo rapporto.

Mara è il terzo ed ultimo episodio del film, scritto interamente da Cesare Zavattini. Sofia Loren recita in questo caso la parte di una prostituta di alto rango che vive a Roma. Il cliente più noto è Augusto, di origine bolognesi, interpretato da Mastroianni. Di fronte a Mara abita una signora anziana e molto religiosa. Il nipote si innamora proprio di Mara, anche se non sa qual è il suo lavoro.

Umberto, così si chiama il nipote dell’anziana vicina di casa, è un seminarista, ma prospetta l’abbandono del percorso di studi per seguire le indicazioni del cuore. La signora cerca di parlare apertamente con Mara, sperando che possa distogliere il nipote dalle intenzioni manifestate.

