If You Love chiude, La notte nel cuore e Tradimento tornano in onda: Forbbiden Fruit e La forza di una donna: cambio programmazione Canale 5

Continuano le rivoluzioni nel palinsesto Mediaset e nella prossima settimana da lunedì 25 a domenica 31 agosto 2025 la programmazione di Canale 5 subirà degli importanti cambiamenti che riguardano le principali dizi turche. Presto torneranno in onda Tradimento e La notte nel cuore dopo lo stop dovuto alla pausa estiva e novità riguardando anche Forbidden Fruit, If You Love e Io sono Farah ma anche Innocence e La forza di una donna. Vediamo dunque nel dettaglio tutti i principali cambiamenti con le date esatte di inizio e fine delle soap turche.

Tradimento e La notte nel cuore: ecco quando tornano in onda, anticipazioni nuove puntate

Per la gioia dei fan a partire da venerdì 29 agosto 2025 tornerà in onda Tradimento sempre nella prima serata di Canale 5. Dalle anticipazioni sulle nuove puntate si scopre Guzide sarà ancora alle prese con i segreti inconfessabili della sua famiglia che riguardano soprattutto il marito Tarik ma anche la figlia Oylum e il figlio Ozan. Al centro della trama continuerà ad essere la ricerca della giudice della verità e dell’identità del figlio. Ci sarà però una novità, la dizi turca andrà in onda solo in prima serata non è più previsto, almeno per ora, l’appuntamento quotidiano.

Altro attesissimo ritorno, invece, come già anticipato riguarda La notte nel cuore, la dizi turca con al centro delle trame i gemelli Malek e Nuh e la loro madre Sumru prenderà il via a partire da domenica 24 agosto 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni svelano che nei prossimi episodi verrà a galla una verità sconvolgente che spariglierà tutte le carte in tavola e non solo. Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi da siti e magazine, quindi, la dizi turca tornerà in onda domenica 24 agosto e non il 31 agosto.

If You Love chiude, torna in onda Io Sono Farah e novità nel weekend con Innocence

E poi ancora è stato svelato anche quando torna in onda Io sono Farah, la dizi con protagonista Demet Ozdemir che in soli pochi giorni di programmazione ha conquistato i telespettatori. Le nuove puntate andranno in onda sempre nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì al posto di un’altra soap If You Love che chiude. E quindi nel dettaglio la soap con al centro una madre disposta a tutto pur di salvare la vita del figlio torna in onda a partire da lunedì 1 settembre 2025 al posto di If You Love che invece chiude con l’ultima puntata che andrà in onda domenica 31 agosto.



Cambio di programmazione anche per If You Love, quindi le cui ultime puntate andranno in onda eccezionalmente nel weekend. Novità anche per quanto riguarda Innocence, in onda il sabato e la domenica pomeriggio ad un nuovo orario: a partire dalle 18.10 circa e non dalle 17.40. Settimana all’insegna dei cambiamenti, dunque, per le dizi turche di Canale 5. Rimarranno invariate, invece, le programmazioni de La forza di una donna e Forbidden Fruit. Tutte le puntate, inoltre, saranno disponibili sul sito Mediaset Infinity e sempre consultabili.

