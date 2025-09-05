If you love 2 si farà? Come finisce l'ultima puntata in onda oggi 5 settembre: anticipazioni e possibili ulteriori sviluppi tra Ates e Leyla.

Su Canale 5 alle 15.10 va in onda oggi, venerdì 5 settembre 2025, l’ultima puntata di If you love e i suoi affezionati fan dopo aver seguita con grande interesse non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà e soprattutto sapere se If You Love 2 si farà. In Turchia sono stati trasmessi 13 episodi della durata di due ore, in Italia invece ogni puntata è stata divisa in circa tre episodi per un totale di 40 puntate che sono state molto apprezzate da moltissimi fan.

Cosa accadrà nell’ultima puntata, Come finisce If you love? Ci sarà il tanto atteso lieto fine per Leyla e Ates o l’addio sarà definitivo? E’ chiaro a tutti che i due siano ancora innamorati, vorrebbero infatti rivederli insieme come coppia. Stando alle anticipazioni trapelate sul web non mancheranno i colpi di scena nel finale di stagione. Ilgaz rivelerà ad Ates quello che ha scoperto su Umut, cioè che ha tramato con Oran per far fallire l’azienda, lui però non cambierà idea sulla partenza. Arriverà poi il giorno dell’udienza, durante la quale i ragazzi diranno di voler vivere con Ates, poco dopo lui si presenterà in tribunale con dei documenti.

If you love 2 si farà? Anticipazioni ultima puntata, ci sarà anche la seconda stagione?

Leyla finalmente ha ritrovato la madre e le due si sono avvicinate moltissimo, lei però non potrà fare a meno di sentire la mancanza di Ates che con la sua partenza ha creato un enorme vuoto nel suo cuore. Lui all’udienza porterà le prove contro Umut. Come finirà l’amata soap opera turca? I due protagonisti otterranno la custodia dei ragazzi e si riconcilieranno? Stando agli spoiler trapelati nelle ultime ore ci sarà il colpo di scena emozionante: Ilgaz smaschererà Fusun ed Ates, grazie anche dei nuovi documenti, si presenterà all’udienza con delle prove utili per poter ottenere l’affido dei fratellastri

Le anticipazioni If You Love ultima puntata svelano che alla fine Ates riuscirà ad ottenere la custodia dei tre ragazzi e non solo dopo tensioni e discussioni ci sarà anche la riappacificazione con la sua amata. Ates e Leyla ritorneranno insieme! I tantissimi fan di If you love potranno seguire l’ultima puntata in televisione oppure in streaming su Mediaset Infinity. In molti continuano a chiedersi se ci sarà la seconda stagione, cosa sappiamo? In Turchia non è mai stato annunciato il rinnovio della soap opera turca, sembra quindi che non ci sia spazio per nuovi episodi e che quello di oggi sarà il finale definitivo. Del resto il lieto fine finale, salvo stravolgimenti, non lascia spazio per possibili ulteriori sviluppi di trama.