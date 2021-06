Igiene a domicilio, come richiedere il servizio di assistenza/ Destinatari e costi

Il servizio di igiene a domicilio permette di ottenere un’assistenza casalinga a quegli anziani che non possono essere assistiti in altro modo, anche per mancanza di disponibilità economica. Come spiega Il Corriere della Sera, dell’assistenza domiciliare se ne occupano i Servizi sociali del Comune di residenza, e viene svolta dagli Oss, operatori sociosanitari, nonché dagli asa, ausiliari socioassistenziali, che hanno il compito di curare l’igiene di tutte le parti del corpo dell’assistito, quindi aiutarlo a fare il bagno, vestirlo e prepararlo per la notte.

Eritrea, scuole cattoliche chiuse o sequestrate/ I vescovi: “Amareggiati e feriti”

La frequenza del servizio viene di solito stabilita assieme alla famiglia e può essere fornita una volta a settimana ma anche a giorni alterni. Durante l’assistenza gli Oss o gli asa possono anche preparare e somministrare dei pasti, e controllare l’assunzione di medicinali, e su richiesta possono anche garantire la pulizia dell’alloggio e il lavaggio dei vestiti dell’anziano. Si tratta di un servizio, quest’ultimo, garantito anche a minori e adulti con disabilità. L’assistenza viene attivata sia tenendo conto delle condizioni economiche del paziente, ma in ogni caso, qualora vi fosse un reale bisogno d’aiuto, di modo da garantire la permanenza dignitosa dell’anziano o meno nella sua abitazione, ritardando il più possibile il ricovero in una struttura residenziale.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi migranti, Ue: “Pressione sproporzionata su Italia”

IGIENE A DOMICILIO: IL COSTO DEL SERVIZIO VARIA A SECONDA DEL COMUNE DI RESIDENZA

“L’aiuto domiciliare – scrive il Corriere della Sera – per operazioni di igiene e cura personale è rivolto agli anziani fragili, non necessariamente allettati, con perdita di autonomia, che vivono soli e sono a rischio emarginazione, oppure che hanno un congiunto non in grado di accudirli”.

Per richiederlo bisogna rivolgersi allo sportello sociale del proprio comune, e prendendo in considerazione Milano, si può inoltrare la richiesta anche ai Punti fragilità dell’Ats. Bisogna solamente presentare la certificazione Isee aggiornata all’ultimo anno, e in alcuni casi anche il certificato medico del richiedente. La forma di aiuto in questione non ha rilevanza sanitaria non essendo coperta dalla sanità pubblica e il servizio è solitamente gratuito con un Isee fino a 10mila euro, ma può cambiare a seconda dei paesi di residenza.

GREEN PASS, PRONTO DPCM/ Come funziona, a cosa serve e chi vi ha diritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA