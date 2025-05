Iginio Massari, il pasticcere numero uno in Italia, ha tenuto negli scorsi giorni una masterclass dedicata al panettone in quel di Londra, presso la scuola di cucina Le Cordon Bleu Paris. Obiettivo: insegnare come si produce il panettone, uno dei dolci tipici della tradizione italiana, letteralmente divorato dai nostri connazionali durante le feste natalizie. Ma attenzione, perché se alle nostre latitudini il panettone si mangia solo a Natale, oltre Manica è apprezzato dodici mesi all’anno, quindi da gennaio a dicembre, ed è per questo che viene chiamato “Italian cake”, torta italiana, o addirittura “fruit cake”, torta di frutta, di modo che lo si sleghi dal periodo natalizio.

“Il panettone può essere mangiato quando si vuole” – conferma Iginio Massari – “ma deve essere fatto bene e buono”. Chiaro, quindi: basta che un dolce sia buono, e non importa se si mangi la colomba a Natale e il panettone a Pasqua. Repubblica ricorda come il panettone sia stato venduto in più di un milione di pezzi nel Regno Unito l’anno scorso, con dei picchi ovviamente durante le festività natalizie, a conferma di quanto la Gran Bretagna sia di fatto la seconda patria mondiale del dolce tipico di Milano dopo l’Italia.

IGINIO MASSARI E IL PANETTONE IN UK SI TROVA TUTTO L’ANNO

Ma dove lo si può acquistare? Lo si trova ovviamente nei supermercati, ma durante l’anno lo si può acquistare anche, ad esempio, dai classici fornai, e si possono ordinare per feste di compleanno o altre cerimonie particolari. I prezzi? Sono da panettone artigianale italiano, visto che variano da un minimo di 30 a un massimo di 40 sterline, quindi parliamo di un range compreso fra i 35 e i 47 euro (non viene specificato, ma immaginiamo noi, per un panettone da un chilogrammo).

Ovviamente i prezzi fanno riferimento ai panettoni dei fornai, visto che nella grande distribuzione i prezzi scendono a meno della metà, ma cambia, come prevedibile, anche la qualità, che spesso “lascia molto a desiderare”, precisa ancora Repubblica. Nel corso della sua masterclass, Iginio Massari ha provato a dare qualche trucco, qualche segreto, per ottenere un panettone perfetto, come ad esempio i tempi di lievitazione, la temperatura del forno, la gestione del lievito madre e molto altro ancora. Massari, confidandosi con Repubblica, ricorda di aver slegato il panettone dalla tradizione natalizia già dal 1975 “e ora lo sto facendo anche qui a Londra”, ribadendo che se un dolce è buono, è buono in ogni stagione. E lo hanno capito nella City ma anche “in Giappone – racconta ancora il maestro – anche se lascio sempre che ognuno segua il proprio palato”.

IGINIO MASSARI, IL TOUR INTERNAZIONALE PER IL PANETTONE

La lezione tenuta a Londra dal pasticciere italiano è solo una delle tante tappe che ha visto lo stesso Iginio Massari in giro per l’Europa e il mondo, a cominciare da Barcellona, quindi Tokyo e Parigi. Il prossimo appuntamento è previsto dopo l’estate, a metà settembre, in quel di Las Vegas, la città del peccato, negli Stati Uniti. Ovviamente Iginio Massari non ha dimenticato l’Italia, ed anzi, in attesa dello sbarco oltre oceano il pasticcere bresciano sarà protagonista di un tour anche nel belpaese per parlare delle sue dolci realizzazioni, a cominciare dal maritozzo, una delle prelibatezze più buone in assolute prodotto nelle sue pasticcerie.

E chissà che a breve non lo vedremo anche in Perù, dove lo stesso è stato invitato (sempre per il panettone), ma gli hanno chiesto di parlare della pasta madre “Non mi basta una giornata”, replica lui ironico. Massari conclude dicendo che il suo panettone è in vendita da due anni presso i celebri magazzini Harrods: “È andato bene come vendite, ma vorrei uno spazio tutto mio, vedremo come andrà e se ce la faremo a ‘bucare’ Harrods”.