Stanno facendo discutere e non poco le chiacchiere di Iginio Massari. Il maestro dei pasticceri italiani ha deciso di mettere in vendita il dolce tipico del carnevale ad un prezzo di 100 euro al chilogrammo, ritenuto da molti un po’ eccessivo.

Iginio Massari, per chi non avesse mai sentito questo nome prima d’ora, è una vera e propria star della pasticceria mondiale, una sorta di “pasticcere stellato”, che ha aperto il suo primo punto vendita nel 1971 e che oggi vanta locali in varie città d’Italia fra cui Milano, ma anche Firenze, Torino e Verona. Iginio Massari è oggi un vero e proprio marchio di qualità, portato avanti anche dalla figlia Debora, pasticciera come il papà, nonché dalle ospitate a Masterchef, leggendarie quanto temute dai concorrenti.

Antonino Cannavacciuolo: “Nasco cuoco e morirò cuoco”/ “Il successo riempie i ristoranti ma non basta”

LE CHIACCHIERE DI IGINIO MASSARI: IL PREZZO MEDIO A MILANO

Come ogni buon pasticcere che si rispetti, anche Iginio Massari presenta le sue creazioni per le varie festività, e per il carnevale 2025 non poteva non presentare le sue chiacchiere, alzando però la posta in gioco e portando il prezzo dagli 80 euro (già chiacchierati) del 2024, agli attuali 100 euro. Basta recarsi nella sua pasticceria di piazza Diaz a Milano per vedere dal vivo il prezzario, 10 euro all’etto, 1 euro al grammo o se preferite 100 euro per ogni kg.

Agrifood: arriva un accordo MASEF-Credit Agricol/ 3 miliardi di euro per sostenere il settore: come funziona

Ma perchè questo prezzo, e soprattutto, perchè il buon Iginio Massari ha deciso di aumentare i listini del 25 per cento in un anno? Lui si “giustifica” parlando di qualità della materia prima e lavorazione d’alta pasticceria, (oltre ovviamente al brand che alza il prezzo ci aggiungiamo noi) ma c’è chi storce il naso tenendo conto che a Milano le chiacchiere da pasticceria costano in media fra i 20 e i 60 euro, cifra che si abbassa a 6-7 euro al chilo se invece le si acquista al supermercato.

LE CHIACCHIERE DI IGINIO MASSARI: SOLO UNA STRATEGIA DI MARKETING?

Il prezzo del maestro bresciano appare quindi ben al di sopra della media, tenendo conto che le chiacchiere restano comunque dei dolci “poveri”, prodotte con uova, zucchero, farina, olio per frittura e burro. Dal 2024 i prezzi delle materie prima sono notevolmente aumentati, sottolinea CiboToday, e come detto sopra, non bisogna dimenticarsi del brand Massari che è associato ad alta pasticceria e che per forza di cose si posiziona in un mercato di fascia altissima.

Acqua, quando e quanto berne?/ I consigli della nutrizionista: “Gli uomini bevono di più”

Guido Mori, docente e chef, però non ci sta, e parlando con Repubblica, sottolinea come il cibo non sia un abito d’alta moda “una cintura di Gucci”, ma sia prima di tutto nutrimento, ma anche convivialità e tradizione. “Il cibo è essenziale”, aggiunge, e pur riconoscendo il valore della pasticceria, resta comunque un dolce popolare, non un qualcosa di raro che produce solo Massari. Manca infine l’alimento di qualità “Non c’è tartufo bianco o caviale”, spiega ancora Guido Mori, di conseguenza si tratta di un prezzo giustificato solo dal posizionamento di mercato.