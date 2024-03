Iginio Massari vs croissant sferici: “Hanno poco senso”/ “Servono solo a chi produce gli stampi”

Si stanno diffondendo sempre di più negli ultimi mesi i croissant a forme particolari, e precisamente sferici, quindi a forma di sfera, o cubici. Si tratta di brioche decisamente diverse rispetto alla classica tradizione della pasticceria che li vuole a forma di cornetto e verso cui il numero uno dei pasticceri, il maestro Iginio Massari, storce il naso. Intervistato da Alfredo Magazine, come si legge sul sito di Gambero Rosso, il maestro dei maestri ha commentato così la moda dei croissant sferici: «L’idea de croissant cubico o sferico è stata lanciata più che altro da chi produce gli stampi da forno per farli».

Si tratta quindi semplicemente di marketing e nulla più tale tendenza di produrre brioche dalle forme bizzarre, che sono state rese famose in particolare dalla sfera di Farmacia del Cambio, che ha inventato anche il cubo. Si tratta di cornetti che hanno forme inedite ma anche lieviti contemporanei con una struttura differente. «Quando tu cuoci una cosa dandole una forma perfetta – precisa ancora Iginio Massari – avviene una cottura in compressione, quindi sviluppa molto la crosta, ma l’interno cambia l’idea del croissant parisien», che poi precisa: «mentre a livello di immagine una forma perfetta attira l’attenzione».

IGINIO MASSARI VS CROISSANT SFERICI: “BISOGNA ANALIZZARE TUTTO…”

Per i colleghi di Gambero Rosso si tratta quindi di un'ottima operazione di marketing ma secondo il maestro pasticcere bresciano, croissant cubico o sferico «è poco adatto perché puoi fare una produzione estremamente limitata» e ovviamente per un'azienda non è una cosa da sottovalutare: «Nel commercio noi analizziamo tutte le cose dalla a alla z e poi guardiamo se un prodotto ha un senso reale o per stupire. Questi prodotti di senso reale ne hanno poco, ma stupiscono molto», conclude Massari dimostrando come sempre di non avere problemi a dire le cose come stanno. Iginio Massari è stato protagonista anche quest'anno dell'edizione di Masterchef, e questa volta in compagnia della figlia Debora, anche lei pastry chef.











