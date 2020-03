Ignaz Semmelweis, chi è?/ Ci ha insegnato a lavare le mani (anche se non lo sapete)

Se vi chiedessero “chi vi ha insegnato a lavarvi le mani?”, probabilmente a pochi – e alquanto inquietanti – di voi verrebbe in mente di rispondere Ignaz Semmelweis. O meglio, il dottor Ignaz Semmelweis. Io avrei risposto “la mamma”, come ogni italiano che si rispetti. E invece – e ce lo dice Google con un suo doodle animato proprio oggi, a costo di aver anticipato di un giorno il solito rito della celebrazione dell’equinozio di primavera a ieri, per dare il suo contributo a combattere il Coronavirus (Covid-19) nel mondo. E così, in 50 secondi di musica da sit-com, ecco che in ogni nazione comparirà il panciotto del dott. Ignaz Semmelweis, medico ungherese, che per primo scoprì i benefici clinici di lavarsi le mani e ne promosse uno stile particolarmente accurato. In Italia, in molti avranno in mente i meme e i video ironici su Barbara d’Urso e il suo elaborato modo di lavarsi le mani mostrato in diretta con grande enfasi nel pomeriggio e nelle serate di Canale 5, ebbene il metodo di Ignaz Semmelweis era più o meno così. Curiosamente proprio oggi, nel 1847, Ignaz Semmelweis venne nominato a capo della clinica di maternità dell’Ospedale Generale di Vienna, dove dedusse e dimostrò che una accurata pulizia e disinfezione delle mani poteva ridurre notevolmente i casi di trasmissione delle malattie tra i pazienti che in quegli anni funestavano il suo reparto di maternità. Tutto nacque proprio da una intuizione di Ignaz Semmelweis, che indagava su una malattia – la “febbre del parto” – che in tutta Europa imperversava in quegli anni e stava facendo innumerevoli vittime tra le puerpere. L’intuizione che Ignaz Semmelweis ebbe fu quella che il veicolo di trasmissione di questa febbre, che colpiva solo soggetti particolarmente sensibili e predisposti, fossero le mani dei medici che venivano prima impegnati per effettuare autopsie o altre operazioni. Fu così che prese la decisione di emanare la direttiva obbligatoria di lavarsi le mani tra una visita, o intervento, e l’altro. Sconfiggendo, ahimè in un primo momento solo nella sua clinica, dato lo scetticismo dei colleghi, questa malattia e anticipando di svariati anni quello che fu prassi igienica accettata universalmente nella “teoria dei germi della malattia”. Non solo l’ostetricia, quindi, ma tutta l’infettivologia ritiene che Ignaz Semmelweis sia di fatto il padre del controllo delle infezioni.

IGNAZ SEMMELWEIS, COME LAVARSI LE MANI CORRETTAMENTE

L’epidemia mondiale di coronavirus ha riportato al centro della scena il gesto quotidiano e molto scontato del lavarsi le mani. Oggi, nell’occasione del Doodle dedicato a Ignaz Semmelweis ha la possibilità di ricordarne le regole base. Ma come ci si lava le mani? Anzitutto vanno abbondantemente sciacquate sotto il rubinetto aperto poi vanno completamente coperte di detergente usando la giusta quantità di sapone liquido o avendo cura di insaponare tutta la superficie di entrambe le mani nel caso dell’utilizzo di un sapone allo stato solido. Poi vanno strofinati i palmi con un movimento regolare e circolare. Quando saranno totalmente insaponati si porta il palmo della mano destra sopra la mano sinistra, sempre sfregando avanti e indietro e intrecciando ripetutamente le dita, l’operazione poi si ripete con la mano sinistra sul dorso della destra. Ultimata l’operazione, sempre senza rimuovere il sapone, è la volta dei palmi, nuovamente da sfregare tra loro, ma intrecciando le dita. Dopodiche, ruotando le mani quasi a pugno chiuso, è ancora la volta delle dita che sfregheranno con una certa energia tra di loro. Particolare attenzione andrà poi riservata ai pollici che dovranno a turno essere sfregati avvolgendoli con il palmo della mano opposta. Poi, per una minuziosa pulizia sotto le unghie, le dita dovranno essere raccolte e ruotate più volte sul palmo della mano opposta. Al termine di questa operazione le mani vanno accuratamente sciacquate per rimuovere totalmente ogni residuo di sapone, aiutandosi sfregandole tra loro. Non resta che asciugarle con un tovagliolo di carta e avere la piccola ma fondamentale accortezza di chiudere il rubinetto dell’acqua proprio reggendo il tovagliolino, in modo da non ricontaminarle. Ignaz Semmelweis sarebbe fiero di questo metodo, e sicuramente lancerebbe a sua volta il suo accorato appello contro il coronavirus, proprio enfatizzando l’importanza dell’igiene delle mani.

VIDEO, LAVARSI LE MANI CONTRO IL CORONAVIRUS





