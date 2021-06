Ignazio Boschetti de Il Volo, quanti chili ha perso?/ “Dieta? 4 anni senza pasta!”

Ignazio Boschetto ha fatto il suo esordio nella musica, a Ti lascio una canzone, quando aveva soltanto 15 anni. Nel corso degli anni è arrivato il successo e anche la voglia di migliorare il proprio aspetto. È per questo che ha deciso di seguire una dieta e fare costante attività fisica per perdere quelli che riteneva fossero chili in più. Dopo un percorso di molti mesi, Ignazio è arrivato a perdere ben 35 chili. Ci è riuscito grazie ad un personal trainer e, dunque, praticando costante attività fisica e seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata. “Ho impiegato un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, abbinando dieta e attività fisica. – raccontò qualche tempo fa alle pagine del settimanale DiPiù – Mi sono fatto consigliare da un allenatore personale e lui mi ha spiegato quali esercizi fare e che cosa non mangiare.” E ammise: “E ora, per tenermi in forma, vado in palestra quasi tutti i giorni e continuo a evitare alcuni cibi come pizza, dolci e pasta”. Proprio in merito alla pasta svelò che “Non mangio pasta da 4 anni!”

