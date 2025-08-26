Ignazio Boschetto de Il Volo diventa padre: "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia"

Ignazio Boschetto de Il Volo sta per diventare padre, il cantante del celebre trio di tenori tra qualche giorno abbraccerà il primogenito, che verrà alla luce dalla sua storia d’amore con la storica fidanzata Michelle Bertolini. I due hanno deciso di fare le cose in grande e allargare la famiglia, come raccontato dallo stesso Ignazio Boschetto in un post pubblicato su Instagram:

“Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro” le parole del cantante che sui social non ha nascosto l’emozione per il lieto evento che a breve diventerà ufficiale. Ancora qualche giorno di attesa, poi Ignazio Boschetto diventerà a tutti gli effetti padre. Una grande notizia anche per tutti quei fan che non hanno mai perso occasione di perdere la crescita del cantante in tanti anni di onorata carriera.

Ignazio Boschetto e l’annuncio sul figlio in arrivo

Qualche mese fa, più precisamente lo scorso aprile, Ignazio Boschetto aveva reso pubblica la notizia del lieto evento: “Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca”

le parole del cantante che senza troppi giri di parole si era lasciato andare a un tenero annuncio. E adesso l’attesa è davvero giunta agli sgoccioli, molto presto Ignazio Boschetto diverrà a tutti gli effetti padre, dando vita a quella che sarà una nuova vita.

