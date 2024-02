Ignazio Boschetto de Il Volo sposa la fidanzata Michelle Bertolini: “C’è la data ma..”/ Annuncio Domenica In

Domenica In Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa con la fidanzata Michelle Bertolini: “C’è la data ma…”

La puntata di oggi di Domenica In Speciale è stata dedicata al Festival di Sanremo 2024. Mara Venier andrà in onda dalle 14.00 fino alle 20.00 con quasi tutti gli artisti in gara tra cui anche i tre ragazzi de Il Volo, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Durante la chiacchierata con Mara Venier Ignazio Boschetto ha annunciato che si sposa.

Ignazio Boschetto de Il Volo e la sua fidanzata Michelle Bertolini si sposano. Il giovane tenore lo ha annunciato in diretta a Domenica In da Mara Venier. Non si è però voluto sbilanciare oltre. Non ha rivelato quando sarà, molto probabilmente convolerà a nozze entro l’anno prossimo e non ha neanche dichiarato oltre. Tra battute e gag, dunque, Ignazio Boschetto ha fatto questo importante annuncio.

Ignazio Boschetto, chi è la fidanzata Michelle Bertolini? L’annuncio a Domenica In

Ospite post Festival di Sanremo 2024 a Domenica In Ignazio Boschetto ha annunciato il matrimonio, ma chi è la fidanzata Michelle Bertolini? Di lei si sa che è una tennista professionista, modella di quasi 30 anni, è nata infatti il 15 giugno del 1994. I due si conoscono da anni e sui social condividono spesso attimi di vita quotidiano insieme e di recente proprio sui social hanno annunciato le nozze. Il cantante da Mara Venier ha voluto fare il lieto annuncio senza sbilanciarsi troppo.

Matrimonio a parte, oggi a Domenica In c’è stata anche un’altra ricorrenza che riguarda un altro componente de Il Volo, Gianluca Ginoble che proprio oggi compie 29 anni e da ben 15 anni con Ignazio Boschetto e Piero Barone girano il mondo con la loro musica. L’affiatamento tra i tre componenti del trio è evidente. Si sono conosciuti giovanissimi nel talent di Antonella Clerici Ti lascio una canzone e poi hanno partecipato e vinto una scorsa edizione del Festival di Sanremo con Grande Amore. Adesso, per festeggiare i 15 anni di carriera hanno deciso di partecipare nuovamente a Sanremo 2024 con il brano Capolavoro classificandosi 8^.

