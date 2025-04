Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini diventano genitori

La famiglia de Il Volo si allarga. Ignazio Boschetto che, lo scorso settembre ha sposato Michelle Bertolini, tra qualche mese, diventerà papà per la prima volta. Subito dopo essere diventati marito e moglie, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno espresso subito il desiderio di diventare genitori per la prima volta. Un desiderio che sta per realizzarsi perché la coppia, con una dolcissima foto, hanno annunciato di aspettare il primo figlio. La coppia ha annunciato la novità con un post congiunto su Instagram.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: notte da sogno nel Privé di The Couple/ Premio per la coppia dopo...

Nella prima foto, Ignazio bacia dolcemente il pancino della moglie, nella seconda foto le mani di entrambi sono sulla pancia di Michelle mentre nella terza foto lui la guarda con aria sognante. Il tutto è accompagnato da delle dolci parole che esprimono la grande gioia della coppia.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: le parole sulla gravidanza

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca”. Con queste parole, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato la gravidanza.

Serale Amici 24, Senza Cri o Chiamamifaro: chi è eliminata?/ I fan lo sanno

Tante le reazioni sotto il post. “Felicitazioni”, scrive Federica Panicucci. “Congratulazioni”, aggiunge Francesco Oppini. Tanti cuori rossi, poi, da parte di Antonella Clerici che conosce Ignazio sin da quando era bambino e Alessandra Amoroso che diventerà mamma per la prima volta a settembre.