Ignazio Boschetto e la fidanzata Ana Paula Guedes/ “Con lei è tornato a sorridere”

Ignazio Boschetto de Il Volo è finalmente tornato a sorridere dopo il grave lutto che lo ha recentemente colpito ed il merito è anche dell’amore. Archiviati i rumors delle passate settimane, il giovane tenore del celebre trio conosciuto in tutto il mondo ha rotto il silenzio sulla sua vita privata uscendo allo scoperto e dicendosi fidanzato ed innamorato. La sua nuova fidanzata è la bellissima brasiliana Ana Paula Guedes. Attorno alla fresca storia d’amore il gossip ha preso il sopravvento e ad occuparsene è stato anche il settimanale DiPiù, sul quale si legge: “L’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”.

Grazie quindi alla ragazza, Ignazio sta vivendo una ritrovata serenità dopo il grave lutto familiare dello scorso febbraio, quando l’amato padre Vito fu colto da un malore improvviso che lo portò al decesso prematuro avvenuto poco prima della sua partecipazione con Il Volo al Festival di Sanremo.

IGNAZIO BOSCHETTO, CHI È LA NUOVA FIDANZATA ANA PAULA GUEDES

Se al fianco di Ignazio Boschetto non manca la forte amicizia di Piero Barone e Gianluca Ginoble, i due tenori che fanno parte del trio de Il Volo, è grazie alla nuova fidanzata Ana Paula Guedes che ha ritrovato la voglia di sorridere. Sul conto della giovane si sa che è una ballerina professionista 27enne, nota per far parte da diverse edizioni del cast Dança dos Famosos, uno show molto simile al nostrano Ballando con le Stelle in cui dei Vip si cimentano sulla pista da ballo con dei professionisti. Proprio in vista della nuova edizione dello show brasiliano, il cantante ha deciso di uscire allo scoperto.

Con una storia su Instagram, Ignazio aveva voluto augurare pubblicamente buona fortuna alla sua ragazza. Sebbene abbia sempre avuto a cuore la riservatezza sulla sua vita privata, il giovane de Il Volo prima di rendere nota la sua storia con Ana Paula Guedes sui social aveva scritto: “L’amore che stai vivendo è il più importante. Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo non amo a metà!”. Ed è proprio quello che sarebbe accaduto con la giovane ballerina!

