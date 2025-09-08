Sui social Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato ai loro fan la nascita del figlio Gabriele, sono diventati genitori per la prima volta.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, dopo essere convolati a nozze i due sono diventati genitori per la prima volta e sono al settimo cielo. La loro storia d’amore è iniziata nel 2023, da quel momento non si sono mai separati e stanno costruendo insieme il loro futuro. Il noto tenore de Il Volo e la moglie si sono sposati la scorsa estate e ad aprile hanno emozionato i loro affezionati fan con l’annuncio della gravidanza.

Sui social si mostrano sempre affiatati e felici, entrambi non vedevano l’ora di conoscere il loro bambino. La scorsa settimana tramite un post pubblicato su Instagram Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini avevano fatto sapere che mancava una sola settimana alla nascita del figlio. Nella didascalia del post avevano fatto sapere che ogni giorno si chiedevano come sarebbe stato, a chi avrebbe assomigliato e se sarebbe stato pazzo come il padre oppure calmo come la madre.

Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto sono diventati genitori, sui social annunciato la nascita del figlio

Dopo una lunga attesa Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini hanno potuto finalmente abbracciare il loro bambino, lo hanno chiamato Gabriele. Ad annunciare la sua nascita del piccolo è stata la moglie del cantante nella giornata di ieri, domenica 7 settembre 2025.

Nel post, condiviso anche da Ignazio Boschetto, si vede un dolce orsacchiotto e qualche palloncino blu. Nello scatto ha scritto: “A casa con il nostro piccolo”. La coppia sta vivendo un momento davvero magico, sono più innamorati che mai e non vedevano l’ora di diventare genitori per la prima volta.

