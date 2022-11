Ignazio Boschetto (Il Volo) e Ana Paula Guedes si sono lasciati?/ Gli indizi social

Ignazio Boschetto e Ana Paula Guedes: come si sono conosciuti

Ignazio Boschetto, tenore de “Il Volo”, e Ana Paula Guedes si sono lasciati? La relazione tra il cantante e la ballerina brasiliana è iniziata nel 2021, durante le ultime fasi della pandemia. A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Boschetto aveva parlato della loro storia d’amore: “È stato strano perché siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì stato bello, perché ci siamo conosciuti piano piano. Non ci conosciamo al cento per cento, ma siamo molto innamorati ed è bello vivere le cose così”. Ana Paula Guedes, 27 anni, è una ballerina, coreografa e insegnante: per diversi anni è stata tra i professionisti di “Dança dos Famosos”, la versione brasiliana di Ballando con le stelle.

Ignazio Boschetto e Ana Paula Guedes: amore finito?

Ignazio Boschetto e Ana Paula Guedes: amore fini sono sempre stati molto riservati e sui social hanno pubblicato poche foto insieme. In occasione di Capodanno avevano pubblicato un’immagine in cui erano ritratti abbracciati e felici: “Il primo di tanti “ultimo dell’anno” insieme”. La scorsa estate i due hanno passato molto tempo insieme: Ana Paula ha seguito Ignazio in diverse date del tour estivo de “Il Volo” in giro per l’Italia. Ma dopo l’estate le immagini di coppia sui rispettivi profili Instagram hanno iniziato a diradarsi sempre più e ora non ci sono più foto che li ritraggano insieme sul profilo della ballerina, come riporta The Pipol. Un chiaro indizio che tra loro le cose potrebbero essere naufraghe. Molto probabilmente la lontananza non è stata d’aiuto per portare avanti la loro relazione.

