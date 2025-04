I colpi di scena durante le gravidanze non sono all’ordine del giorno, per questo quando succedono il pubblico rimane piacevolmente sorpreso. Ovviamente solo quando gli accadimenti hanno una natura benevole a non nefasta, come nel caso di Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini, che sono in attesa del loro primo figlio. Ma cos’è successo alla coppia?

Di recente hanno annunciato che erano in attesa di una femminuccia, ma ecco arrivare il colpo di scena: “Abbiamo avuto la morfologica ed è uscito che è maschio quindi si chiamerà Gabriele”, così può leggere sui suoi profili Instagram. Ovviamente i commenti sotto al post dimostrano un assoluto divertimento da parte dei fan e dei semplici utenti che partecipano, si fa per dire, alla vita di coloro che sono nel mondo dello spettacolo.

Ignazio Boschetto e il colpo di scena nella gravidanza della moglie: “Nostro figlio inizia con gli scherzetti”

Sul suo profilo Instagram il cantante Ignazio Boschetto ha scritto: “Non poteva che essere nostro figlio dato che inizia a farci gli scherzetti prima di nascere. Chissà da chi avrà preso?”. Il riferimento è al colpo di scena nella gravidanza della moglie Michelle Bertolini, che prima credeva di aspettare una femmina, e invece avrà un maschietto.

Prima di scoprire la verità, però, la coppia aveva annunciato questo momento di assoluta felicità con un lungo post dove dicevano che ancora non riuscivano a credere al fatto che sarebbero diventati genitori. Pensavano già di essere stati fortunati a incontrarsi, ma poi è arrivato questo piccolo miracolo, andando a regalare loro un’altra sfumatura di felicità. Peccato che il post originario finisse dicendo che la loro bambina si sarebbe chiamata Bianca. La coppia aspetta un maschio, invece, e hanno scelto che si chiamerà Gabriele.

