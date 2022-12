Ignazio e Cecilia Rodriguez, frecciata ad Antonino/ “SI sta dando fare con le donne”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez le parole riservate ad Antonino: ecco cosa è successo

In occasione di un’intervista a Casa Chi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno rivelato cosa pensano del percorso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022. Se la sorella di Belen ha speso parole gentili per l’ex cognato, l’ex gieffino ha lanciato più di una frecciatina.

Cecilia ha dichiarato: “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna. L’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie. Il 10 a Belen? Beh è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi era la più bella del mondo e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile”. Di contro, Ignazio ha aggiunto: “Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? Al buon Antonino gli auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record dentro al GF Vip“

Antonino Spinalbese e le parole su Cecilia Rodriguez: “E’ bravissima”

Antonino Spinalbese aveva speso belle parole su Cecilia Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso della sua avventura nella Casa, l’hair stylist ha dichiarato: “Se potessi mai stare con una come Oriana fuori dal GF Vip? Chissà. Già però che qui dentro abbia cercato di farmi ingelosire mi è piaciuto.”

E ancora: “Questa cosa mi fa capire che è determinata. Quindi ti dico, perché no, può essere che mi metterei con lei. Sai che lei è dei Pesci?! Un segno che mi piace particolarmente, anche mia mamma è dei Pesci. Cosa penso delle ragazze sudamericane? Mi piacciono, Oriana è stata con uno che la tradiva e lei per molto tempo non l’ha scoperto. Ma sai chi mi ricorda lei? La sorella di… guarda è identica. È questo che mi intriga. La sorella è una persona top, davvero bravissima, adesso non posso dire altro, non posso parlare. Proprio diversa dall’altra, lei era bravissima“.

