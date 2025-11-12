Elezioni Regionali Lombardia, la "pazza idea" di Ignazio La Russa: candidarsi come governatore nel 2027, ma il presidente del Senato smentisce al Fatto

IGNAZIO LA RUSSA, DAL SENATO AL PIRELLONE?

Una voce politica sul futuro di Ignazio La Russa, non ancora confermata ma anzi smentita dopo la sua diffusione, si è propagata nelle ultime ore. L’attuale presidente del Senato, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, starebbe valutando l’ipotesi di candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia alle elezioni regionali che si terranno tra due anni, al termine del mandato dell’attuale governatore Attilio Fontana.

Sondaggi politici 2025/ FdI +8% sul Pd, derby Lega-FI dietro Conte. Ponte sullo Stretto, 47% sta con Salvini

A svelare il retroscena è Il Fatto Quotidiano, che ha raccolto indiscrezioni secondo le quali questa sarebbe l’idea di La Russa per chiudere la propria carriera politica. Infatti, in privato, egli avrebbe più volte fatto riferimento al fatto che questo sarà il suo ultimo incarico in Parlamento e che non intende tornare a fare il senatore. Inoltre, non potrebbe aspirare al Quirinale, poiché non troverebbe i voti necessari nell’opposizione.

Sondaggi politici 2025/ Patrimoniale ‘spinge’ il Pd, Meloni 31%. Regionali: Stefani, Decaro e Fico i favoriti

Il modello di riferimento sarebbe Renato Schifani, già presidente del Senato e ora governatore della Sicilia. La Russa, però, ha smentito pubblicamente le voci con ironia: «È più facile che lei voglia approfittare della sua omonimia (Salvini, ndr) per scalare la Lega, che io, tra tre anni, decida di candidarmi alla Regione Lombardia», ha dichiarato al giornalista Giacomo Salvini, autore dell’articolo insieme al collega Lorenzo Giarelli.

IL NODO DEI CANDIDATI E IL REBUS DEI TEMPI

Il giornale ha ricostruito anche il contesto politico che accompagna queste voci, spiegando che Fontana, essendo al secondo mandato, non può ricandidarsi. Nel centrodestra si aprirà quindi una fase di scelta, con Fratelli d’Italia intenzionato a giocarsi le proprie carte in Lombardia, regione chiave del Nord. Tuttavia, all’interno del partito esistono divisioni su chi debba essere il candidato.

Sondaggi politici 2025/ Governo 47%, M5s prende voti persi Pd. Leader campo largo: Silvia Salis batte Schlein

La Russa, però, è figura molto influente e il suo peso politico è rilevante: un dirigente di FdI ha confidato al Fatto che nel partito «non si muove una foglia senza sentire prima il presidente del Senato».

Non mancano altre ipotesi: Arianna Meloni e altri vertici avrebbero già espresso una preferenza per l’attuale eurodeputato Carlo Fidanza, mentre l’ala vicina al ministro Francesco Lollobrigida spinge per Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Tuttavia, la base del partito potrebbe difficilmente accettare un candidato “esterno”; da qui l’idea di un nome forte, interno e in grado di imporsi in Lombardia, come quello di Ignazio La Russa.

In realtà, le elezioni regionali lombarde dovrebbero tenersi tra tre anni. L’ostacolo principale sarebbe dunque la tempistica: si parla di anticiparle al 2027, poiché Fontana potrebbe dimettersi in anticipo, magari per ottenere un incarico in una società pubblica. Se si votasse insieme alle politiche, La Russa non potrebbe fare campagna elettorale da presidente del Senato; votando invece tra due anni, avrebbe maggiore libertà per candidarsi.