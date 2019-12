Ignazio Moser appena sveglio a Storie Italiane/ “Ora Cecilia è ancora a dormire”

Ignazio Moser ospite a sorpresa a “Storie Italiane” di Eleonora Daniele su Rai1. In realtà protagonista del servizio il padre, il campione Francesco Moser che durante la diretta ha condiviso con il pubblico le varie bici e ricorda le vittorie e i record conquistate. Durante il racconto ecco comparire Ignazio accolto così dalla conduttrice “il pupo si è svegliato!”. Notte di festeggiamenti per Moser che ha trascorso la feste di Natale in compagnia della sua fidanzata Cecilia Rodriguez conosciuta durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Ignazio è il più piccolo poi ci sono Carlo e Francesca” dice Moser che parla dei nipotini a cui Babbo Natale ha portato in dono, manco a dirlo, delle biciclette. La Daniele però una volta visto Ignazio Moser non si lascia scappare la possibilità di chiedergli della sua compagna: “con Cecilia come va?”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: Natale di festeggiamenti

Scapigliato e con la voce di chi si è appena svegliato, Ignazio Moser risponde alle domande di Eleonora Daniele che durante l’intervista a Francesco Moser coglie l’occasione per strappare qualche domanda anche all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Alla domanda “Con Cecilia come va?”, il campione Moser risponde così: “Cecilia non scia e non va in bici, lei sta in casa e guarda le sue cose e non viene neanche in campagna”. Una risposta in cui traspare il disappunto, anche se i rapporti tra Francesco Moser e Cecilia Rodriguez sono ottimi come raccontato dalla stessa sorella di Belen Rodriguez durante la recente intervista rilasciata a Rivelo. Poco dopo è stato Ignazio a parlare della compagna: “ora Cecilia è ancora a dormire è qui vicino” a conferma che la sorella di Belen è sotto lo stesso tetto di casa Moser. Intanto in studio tutti sono curiosi di sapere se Ignazio e Cecilia si sposeranno oppure no, ma la bella Rodriguez continua a riposare dopo una lunga notte di festeggiamenti.

