Ignazio Moser avvertito della suocera Veronica Cozzani: “Non pensare di lasciare Cecilia!”/ Il retroscena

Ignazio Moser svela l’avvertimento della suocera Veronica Cozzani: “Chi ha lasciato le mie figlie si è sempre pentito!”

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele. I due, dopo cinque anni insieme, hanno annunciato che presto convoleranno a nozze. La proposta di matrimonio è arrivata poche settimane fa e in attesa che il lieto giorno arrivi, i due procedono nei preparativi del grande evento. Un matrimonio pienamente appoggiato dalla famiglia Rodriguez, anche se è proprio Ignazio a rivelare di aver ricevuto dalla suocera un avvertimento.

Belen Rodriguez scrive a Stefano De Martino/ La dedica emoziona: "Hai illuminato..."

Ignazio Moser ha confessato di aver ricevuto da Veronica Cozzani, mamma di Cecilia e Belén Rodriguez, un chiaro avvertimento che chiama in causa anche altri ex fidanzati delle due showgirl: “A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi’”.

Cecilia Rodriguez punge Spinalbese: "Il 10 a Belén? Lei vale anche 15"/ "Però non vuol dire che è innamorato"

Veronica Cozzani e la frecciatina agli ex di Belén e Cecilia

Mamma Veronica Cozzani avrebbe dunque rivelato che chi ha lasciato le sue bellissime figlie si è poi successivamente pentito. Un avvertimento fatto a Ignazio Moser che chiama però in causa anche gli ultimi amori di Belén come Antonino Spinalbese ma anche Stefano De Martino, marito della maggiore delle sorelle Rodriguez che è in effetti tornato sui suoi passi per già due volte. E chissà che come lui non ci abbiano provato in passato anche altri ex fidanzati di Belén, così come di Cecilia.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez: "Luca Onestini? Grande stratega"/ Moser conferma: "Ha capito che la coppia funziona al GF"

© RIPRODUZIONE RISERVATA