Ignazio Moser bloccato in Messico/ Slitta l’arrivo all’Isola dei Famosi 2021?

L’arrivo di Ignazio Moser in Honduras come concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021 è stato annunciato negli scorsi giorni. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez dovrebbe cominciare la sua avventura lunedì 26 aprile mentre, questa sera, in Palapa, dovrebbero arrivare Emanuela Tittoria, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante. Tuttavia, sull’inizio dell’avventura di Ignazio Moser come naufrago c’è ancora un punto interrogativo. Secondo quanto fa sapere il portale 361Magazine, Ignazio Moser sarebbe bloccato in Messico e il suo arrivo in Honduras potrebbe slittare ancora. “Ha perso il volo per l’Honduras. Lo sportivo, compagno di Cecilia Rodriguez, è incappato in questo impedimento che comporterà ritardi per raggiungere l’Isola. Lo svela una fonte a 361 Magazine. Ignazio sarebbe dovuto entrare in gioco infatti il 26 aprile”, fa sapere 361 Magazine.

Cecilia Rodriguez, fidanzata Ignazio Moser/ Dalla sculacciata hot alla ricerca della primo figlio...

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021: l’avventura comincia il 29 aprile?

Sull’arrivo di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 manca, dunque, l’ufficialità. L’ex ciclista, tuttavia, dovrebbe essere uno degli ultimi concorrenti ad unirsi al gruppo già presente in Honduras. Moser, così, seguirà le orme della fidanzata Cecilia Rodriguez che è stata una delle naufraghe più amate dal pubblico, ma anche quelle della cognata Belen e del cognato Jeremias Rodriguez. Nelle prossime settimane, dunque, Ignazio Moser sbarcherà sulla spiaggia dell’Honduras animando nuovamente il gruppo dove continuano ad esserci numerosi litigi. Come sarà accolto l’ex ciclista? durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Moser era benvoluto da tutti. Accadrà lo stesso sull’Isola dei Famosi 2021? L’arrivo di Moser è attesissimo dai fan del reality, curiosi di vedere il fidanzato di Cecilia Rodriguez alle prese con la pesca e la vita da naufrago.

LEGGI ANCHE:

Ignazio Moser/ Dalla crisi superata con Cecilia Rodriguez a quella lavorativa?CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER, IL FURTO IN CASA/ "Hanno preso tutto, terribile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA