IGNAZIO MOSER, CAPELLI RASATI A ZERO ALL’ISOLA DEI FAMOSI/ Video, Blasi “Stai da Dio”

Ignazio Moser si è fatto rasare a zero i capelli a “L’Isola dei Famosi” per ottenere la ricompensa speciale destinata a tutto il gruppo di naufraghi: pasta tutti i giorni per un’intera settimana. Inizialmente l’offerta era stata effettuata ad Andrea Cerioli, che però si è rifiutato categoricamente. Ignazio, invece, dopo qualche resistenza iniziale e dopo l’ok dallo studio del programma da parte della sua Cecilia, ha accettato, domandando però, dopo la rasatura della barba, di concedere la pasta soltanto per tre giorni, lasciandogli però i capelli lunghi. Il rifiuto di Ilary Blasi è stato fermo, però: nessuna pietà, o tutto o niente.

Così, seppur contrariato, Moser ha accettato di proseguire, asserendo: “Voi non sapete cos’è la fame vera!”. Al termine della rasatura, al concorrente è stata offerta la chance di guardarsi allo specchio, da lui commentata con un inequivocabile “Che c*lo”. Tuttavia, dopo essersi specchiato, Ignazio Moser ha confidato che era molto più preoccupato del risultato finale e che poteva andare veramente peggio. Nel frattempo è arrivata la benedizione anche della conduttrice: “Stai da Dio, fidati!”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Ignazio rasa i capelli all’Isola dei Famosi: si sacrifica per il gruppo

Ignazio Moser si sacrifica per il gruppo e fa un gesto che lascia tutti senza parole: decide di rasarsi i capelli e la barba a zero! Tutto parte quando Ilary Blasi chiede al primo finalista, Andrea Cerioli, un sacrificio per il gruppo: tutti potranno mangiare una teglia di spaghetti subito e ne avranno una al giorno per tutta la settimana se deciderà di rasarsi a zero barba e capelli. Lui però si rifiuta: “Assolutamente no! Non taglierò mai, va bene così, rifiuto!” La Blasi lo invita a ripensarci perché la ricompensa è importante, lui però è deciso e non cambia posizione. La conduttrice non dispera e chiede agli altri naufraghi uomini chi si sottoporrebbe al sacrificio. Ignazio è disposto ma ad una condizione: se a Cecilia Rodriguez va bene, lui taglierà i capelli.

Ignazio rasa i capelli, Cecilia Rodriguez “Mi sono sempre piaciuti i pelati!”

“Amore ci hai messo 4 anni a farti crescere i capelli così!” ricorda Cecilia Rodriguez al suo fidanzato lei, poi però lo incoraggia “Alla fine i pelati mi sono sempre piaciuti tanto, vai pure!” Lui, pur con qualche dubbio, alla fine accetta di farsi tagliare tutti i capelli e la barba. Il risultato lascia tutti di stucco: “Stai benissimo!” ammette la Blasi, “Sei bello come il sole” sottolinea Cecilia, In studio sono tutti d’accordo: Ignazio con i capelli rasati sta benissimo e, forse, ancora meglio di quando aveva i capelli lunghi.

