Ignazio Moser e l’incontro con Cecilia Rodriguez: “Prima di entrare al GF Vip..“

Dal retroscena sulla proposta di matrimonio alla vita di coppia al fianco di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si è raccontato a tutto tondo in un’intervista nel podcast Che fatica la vita da bomber. L’ex gieffino ha parlato della storia d’amore con la donna della sua vita, diventata la scorsa estate anche sua moglie, e l’ha fatto rivelando alcuni dettagli inediti. A cominciare dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che si rivelò galeotta per la coppia, conosciutasi ed innamoratasi proprio sotto il tetto della Casa più spiata d’Italia.

Gustavo Rodriguez, come sta dopo l'incendio?/ Cecilia Rodriguez: "Sta recuperando mobilità alle mani"

“Ho fatto il Grande Fratello nel 2017 e prima di entrare, essendo single, ho dato un’occhiata alle ragazze che c’erano“, ha confessato Moser, spiegando poi com’è nata la loro relazione. “Lei era fidanzata e ho detto: ‘Questa è difficile’. Quindi non l’ho molto considerata, la vedevo molto difficile, ma alla fine è nata una storia che dura da 8 anni“.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la location/ Un posto da sogno per un amore da favola

Ignazio Moser su Cecilia Rodriguez: “Donna di famiglia, le piace la vita normale“

Ignazio Moser, nel corso dell’intervista, ha anche rievocato una partecipazione ad un altro reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi, e in merito ha raccontato un retroscena: “Quando ero all’Isola mi stavano un po’ forzando nel richiedere il matrimonio lì davanti alle telecamere. Dissi: ‘Già ci siamo conosciuti davanti alle telecamere e abbiamo dato tanto al pubblico’. Ne è nata una vita lavorativa, non lo rinnego, ma cerchiamo sempre anche sui social di condividere ma di tenere anche tanto per noi“.

Veronica e Gustavo, genitori Cecilia Rodriguez/ Come sta dopo l'incidente? "Andrà bene, passi avanti"

L’ex naufrago ha così confidato il motivo per cui, di fronte alle telecamere in Honduras, ha preferito non chiedere la mano alla sua Cecilia Rodriguez ma aspettare un momento più intimo e riservato per rivolgerle la proposta di matrimonio. E, parlando proprio di sua moglie, ha speso per lei dichiarazioni al miele: “È veramente una donna di famiglia, è veramente prestata allo spettacolo: è zero egocentrica, zero esibizionista, è ambiziosa ma in un modo molto sano, non è una che vuole arrivare a tutti i costi. Le piace molto la vita semplice e normale”.