Tutto su Ignazio Moser, chi è e di cosa si occupa il compagno di Cecilia Rodriguez: dal lavoro al patrimonio monstre

Passione ciclismo e sbarco in tv: chi è Ignazio Moser, figlio di Francesco e compagno di Cecilia Rodriguez

Dal ciclismo alle ospitate in tv, passando per le attività imprenditoriali di famiglia e le sue partecipazioni ai reality. Ignazio Moser non se la passa male dal punto di vista economico, grazie alla brillante carriera costruita nel mondo dello spettacolo e non solo. Figlio del celebre Francesco Moser, segue le orme del papà in bici fin da piccolo, arrivando a praticare lo stesso sport a livelli piuttosto importanti. Il suo debutto in tv avviene come opinionista di ciclismo per il Giro d’Italia 2017, in una trasmissione di Raidue, dal titolo La grande corsa.

Fino a quel momento Ignazio Moser era conosciuto prevalentemente dagli appassionati di sport, ma l’exploit generale in termini di popolarità avviene qualche mese più tardi grazie al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. L’esperienza nella casa più spiata di Italia si conclude in semifinale, ma è proprio a Cinecittà che trova l’amore con Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser, a quanto ammonta il suo patrimonio? La carriera e i “conti” gli sorridono

Con Cecilia Rodriguez inizia una splendida storia d’amore, oggi impreziosita dall’arrivo della figlia Clara Isabel, fortemente attesa e voluta. Con la compagna, appunto, si ritrova a condurre nel 2020 la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV. Un anno dopo partecipa come concorrente alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, dove ritrova alla conduzione proprio Ilary Blasi, che già aveva conosciuto al Grande Fratello.

Per quanto concerne il patrimonio, non ci sono informazioni precise in merito, ma la sensazione è che Ignazio Moser se la passi piuttosto bene tra le attività imprenditoriali di famiglia e la sua carriera nel mondo dello spettacolo.