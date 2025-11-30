Ignazio Moser spende parole al miele per i suoi genitori Francesco e Carla: ecco in che rapporti è con entrambi...

Ignazio Moser e il rapporto coi suoi genitori, la simpatica stoccata a papà Francesco: “Quando gli chiedono di me…”

Ignazio Moser è legatissimo ai suoi genitori Francesco e Carla. Benché abbia instaurato un rapporto molto diverso con papà e mamma nel corso degli anni, il ragazzo non nega di essere legatissimo ad entrambi. Con il padre, ex campione di ciclismo, ha consolidato l’amore che li lega soprattutto negli anni della pandemia, quando Ignazio e Francesco si sono trovati a trascorrere moltissimo tempo insieme. “Ha avuto un ruolo positivo il Covid perché ho fatto due mesi con lui al maso vivendo un’esperienza completamente nuova”, ha raccontato Ignazio Moser.

Simpaticamente, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela che papà patisce il fatto di aver perso popolarità rispetto al figlio che oggi è sulla bocca delle nuove generazioni. “A volte gli chiedono un selfie domandandogli se è mio padre e questa cosa non gli piace”, spiega l’ex concorrente gieffino.

Ignazio Moser è legatissimo a mamma Carla Merz, che piace anche a Cecilia Rodriguez: “Donna fantastica”

“Il nostro è un rapporto ringiovanito, malgrado il tempo passi”, ha ribadito ancora Ignazio parlando dei suoi genitori e di papà Francesco. Per quanto riguarda mamma Carla Merz, torna alla mente un’intervista rilasciata dal ragazzo a Verissimo, nel salotto di Canale 5, quando non riuscì a trattenere le lacrime ripensando alla dolcezza che caratterizza il rapporto con la madre.

“Lei è sempre stata la mia fonte affettiva, la mia parte sensibile che l’ha coltivata e costruita”, ha raccontato Ignazio Moser. Anche la compagna di Ignazio, Cecilia Rodriguez, sembra essere legatissima alla suocera, che ha definito una persona veramente meravigliosa. Insomma, da questo punto di vista Ignazio può dormire sonni davvero sereni.

