Ignazio Moser concorrente dell’Isola dei Famosi?/ “Cecilia non l’ha presa bene…”

Ignazio Moser concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021? Secondo indiscrezioni diffuse da Giornalettismo, l’ex ciclista dovrebbe sbarcare in Honduras tra il 22 e il 26 aprile insieme a Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli e Matteo Diamante. L’ufficialità, tuttavia, non c’è ancora. In attesa di scoprire se Moser, dopo essere stato un inquilino della casa del Grande Fratello Vip si trasformerà anche in un naufrago, il settimanale Nuovo ha contattato un’amica che ha raccontato quella che sarebbe stata la presunta reazione di Cecilia Rodriguez. Stando all’amica contattata da Nuovo Tv, Cecilia Rodriguez non avrebbe preso bene l’eventuale partenza del fidanzato per l’Honduras. “Cecilia non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5…”, sarebbero state le parole dell’amica della coppia che avrebbe preferito restare anonima.

IGNAZIO MOSER ALL’ISOLA DEI FAMOSI? LA DEDICA DI CECILIA RODRIGUEZ

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è una delle più belle del mondo dello spettacolo. Dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex ciclista e la sorella di Belen non si sono più lasciati, ma nei prossimi giorni potrebbero separarsi qualora Ignazio dovesse partecipare davvero all’Isola dei Famosi. La sorella di Belen riuscirà a controllare la sua gelosia? Secondo l’amica, tuttavia, la partenza di Moser per l’Honduras potrebbe non essere così scontata. “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare…” , ha dichiarato l’amica a Nuovo Tv. In attesa di saperne di più, Cecilia ha pubblicato una foto del fidanzato a cui ha scritto la seguente dedica: “Ed io starei qui ad ascoltarti per ore. Per anni un solo secondo”.

