È davvero crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Mentre corre veloce il rumor sulla gravidanza di lei, beccata con delle ecografie e un pancino sospetto. Eppure corre una nuova indiscrezione sui social che vedrebbe la coppia al centro di una grossa crisi, e non solo! Pare che lui abbia litigato anche con Belen Rodriguez in un momento molto delicato, dato che molto probabilmente la compagna aspetta un bambino.

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser?/ Scoppia la bomba: "Manca solo la conferma con l'annuncio"

Ovviamente nulla è ancora sicuro e nè Ignazio Moser nè la fidanzata Cecilia Rodriguez hanno ancora ammesso di diventare genitori. Eppure i segnali ci sono tutti, dato che la sorella di Belen continua a fare foto in cui copre il ventre, mentre poco fa ha anche pubblicato un immagine del suo cane che dorme proprio sulla sua pancia. Insomma, una serie di segnali che lasciano pochi dubbi anche se aspettiamo chiaramente la conferma della coppia su eventuali figli in arrivo. Ma al momento i fan sono preoccupati per le segnalazioni web sulla presunta lite tra la coppia che avrebbe coinvolto anche Belen.

Belen Rodriguez non segue più Ignazio Moser sui social/ Perché? Cosa sta succedendo

Cecilia Rodriguez incinta? I fan attendono l’annuncio di Ignazio Moser: tutto vero?

“Crisi nera tra Moser e Cecilia. Anche Belu ha litigato con Ignazio. Tempi duri mentre la signorina è incinta. Poverina“, si legge sui social. Eppure, al momento non si sa ancora niente sul litigio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Lei continua a pubblicare storie, con l’ultimo video mentre si trova in viaggio verso una meta sconosciuta. Lui, intanto, non si fa vedere sui social ma per il resto non ci sono segnali di uno scontro tra i due. Al momento i fan sono solo concentrati sul sapere della gravidanza di Cecilia e aspettano solo che arrivi l’annuncio della coppia. Dunque, non ci resta che attendere la lieta notizia (sempre che sia tutto vero).