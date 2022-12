Ignazio Moser criticato “professionista di reality”/ “Al GF Vip deve tutto e…”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez contro Luca Onestini: “Professionista dei reality“

Hanno fatto parecchio discutere le recenti dichiarazioni di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sul conto di Luca Onestini. La coppia, nel corso di un’intervista a Casa Chi, ha infatti stroncato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022. La sorella di Belén gli ha dato dello stratega e, a suo dire, costruirebbe appositamente un suo personaggio: “Penso che sia un grandissimo stratega. Lo sa fare bene. Quello che dico sempre è che è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti, invece lui l’ha portato avanti fino alla fine quindi chapeau. Devo dire che gli è andata sempre bene, era arrivato in finale“.

Anche il commento di Ignazio Moser è stato alquanto pungente: “Lui ormai è un professionista dei reality quindi è palese che ogni volta che entra in un reality sistema un po’ quello che ha sbagliato la volta prima. Secondo me questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello“. Il giudizio di coppia sul ragazzo è unanime, ma a fare un’approfondita disamina di questa vicenda è The Pipol Tv, che prende le difese di Onestini attraverso una lunga riflessione condivisa sul profilo ufficiale della pagina Instagram.

Ignazio Moser contro Luca Onestini: la posizione di The Pipol Tv

The Pipol Tv, in riferimento alle recenti dichiarazioni di Ignazio Moser su Luca Onestini, ricorda che anche lui è un “professionista da reality“: “Moser, divenuto celebre proprio grazie al reality e all’amore di coppia trovato al GF Vip con Cecilia Rodriguez (la sua sembra la storia dello stesso Onestini), dimentica non solo i suoi ‘inizi’ se così vogliamo chiamarli ma scorda che solo poco tempo fa, nella penultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, lui da professionista di reality si è fatto rasare a zero per una scommessa […]”.

La pagina Instagram inoltre ricorda che Luca Onestini ha dato due di picche a Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022, smentendo dunque l’idea che Ignazio Moser si sarebbe fatto di lui: “E soprattutto Moser che al GF Vip deve tutto… non è un telespettatore del programma altrimenti avrebbe osservato il due di picche continuo che Onestini ha rifilato a Nikita“. Il post si conclude con un riferimento all’imminente matrimonio della coppia: “Ricordiamo anche che Moser dopo aver chiesto la mano alla sua compagna non ha scelto il silenzio per godersi il momento, ma lo ha raccontato in tv, sui social: insomma, ovunque“.

