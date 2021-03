Ignazio Moser/ Dalla crisi superata con Cecilia Rodriguez a quella lavorativa?

Ignazio Moser dalla crisi con Cecilia Rodriguez all’arrivo di un figlio?

Ignazio Moser è pronto a tornare in tv con una mansione tutta nuova, quella di giocatore di Game of Games. Il bel compagno di Cecilia Rodriguez proprio nei giorni scorsi è stato ospite a Verissimo per raccontarsi a Silvia Toffanin e non solo per la sua carriera, un po’ ferma al palo televisivamente parlando, ma anche per la sua vita privata. La sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez continua e va aanti ormai da anni nonostante le malelingue all’inizio non puntavano un soldo sulla loro coppia nata al Grande Fratello Vip. Da allora sono ormai passati tre anni e le cose tra i due vanno a gonfie vele tanto che si parlava di un figlio in arrivo magari in coppia per le sorelle Rodriguez. In realtà non c’è stato nessun annuncio ufficiale a riguardo ma i fan sono sempre pronti a seguirli e capire come andrà tra loro soprattutto dopo la crisi che l’estate scorsa ha rischiato di separarli.

Cecilia Rodriguez, fidanzata Ignazio Moser/ Dalla sculacciata hot alla ricerca della primo figlio...

Ignazio Moser in crisi lavorativa?

Se la crisi con Cecilia Rodriguez ormai sembra un lontano ricordo sembra che sia quella lavorativa adesso a preoccupare Ignazio Moser. Sicuramente il giovane non ha avuto bisogno di condividere i suoi pensieri con i fan sui social ma non ci vuole molto a capire che, calata l’occasione della popolarità dei primi tempi post Grande Fratello, Ignazio alla fine debba cedere al ritorno alle origini. A causa delle mancate serate con i locali fermi ormai da un anno e le occasioni in tv che scarseggiano un po’, ad Ignazio Moser è rimasto il lavoro da influencer e quello da modello accontentandosi intanto di qualche ospitata in tv. A questo punto sembra profetico l’invito del padre Francesco Moser a rimanere con i piedi a terra e, soprattutto, ben ancorati alla loro azienda di famiglia.

