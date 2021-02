Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati in casa/ “Violentata la nostra intimità”

Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere stato vittima di un furto nella sua abitazione di Trento. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio alcuni malviventi si sono introdotti nell’appartamento dei due ex gieffini, dove vivrebbe anche il padre di Ignazio, Francesco Moser, portando via oggetti preziosi e indumenti di valore. Fortunatamente al momento del furto non c’era nessuno in casa, ma una volta rientrati a Trento hanno trovato la casa a soqquadro. Dopo qualche giorno dall’accaduto, Ignazio Moser ha voluto raccontare quanto avvenuto con un breve comunicato nelle storie del suo profilo Instagram: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: svaligiata la casa a Trento

Ignazio Moser ha usato parole cariche di rabbia e sconcerto, non riuscendo a giustificare in alcun modo il furto subito: “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”. Ignazio e Cecilia Rodriguez hanno ovviamente denunciato alle autorità l’accaduto, ma hanno aspettato qualche giorno primo di condividere la notizia con i media e con i fan. Spetta ora agli inquirenti portare avanti le indagini per risalire agli autori del furto. Nessun commento è invece arrivato da parte di Cecilia Rodriguez, che convive con il figlio di Francesco Moser da ormai tre anni.



