Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è davvero finita?/ Lui pubblica una dedica ‘d’amore’ ma non è per lei…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Da giorni non si parla di altro. Lo scorso novembre il figlio di Francesco Moser aveva fatto la proposta di matrimonio alla sorella di Belen: “She said yes, non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”, aveva scritto su Instagram, annunciando il fidanzamento ufficiale. Al momento non è arrivata nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati sulla presunta rottura.

Quel che è certo è che Ignazio e Cecilia continuano a seguirsi sui social e nessuno dei due ha cancellato il romantico post pubblicato lo scorso novembre in cui si annunciava il fidanzamento. Vero anche che da giorni i due non si cambiano like e che Cecilia è apparsa più volte, nelle storie Instagram senza l’anello al dito, come hanno fatto notare i fan più attenti.

Ignazio Moser: la dedica social ‘d’amore’ è per l’Inter

Se negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez ha preferito il silenzio social, come risposta ai numerosi gossip sulla sua vita privata, anche se sotto gli ultimi post i suoi fan chiedono chiarimenti e spiegazioni: “Ma è vero che con Ignazio è finita? Sembravate tanto innamorati e complici…” e “È vero che si sono lasciati?”, chiedono alcuni utenti. Ignazio Moser è invece molto attivo sui social. Ieri sera, ha pubblicato una story Instagram che è una dedica d’amore non per Cecilia ma per la sua squadra del cuore, l’Inter, reduce dalla vittoria nel derby contro il Milan: “Milano è nerazzurra”. Poi ha pubblicato una serie di stories dedicate al brand di abbigliamento e scarpe che sponsorizza. Il giovane Moser ha deciso di rispondere così ai pettegolezzi che lo riguardano?

