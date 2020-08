Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati?/ Spunta Anna Safroncik: flirt…

Nuovo capitolo della storia che ha come protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Se ieri, il settimanale Chi parlava della riconciliazione della coppia, oggi, ad aggiungere un dettaglio importante è Alberto Dandolo che, in esclusiva per il settimanale Oggi, rivela della crisi che avrebbe nuovamente travolto la sorella di Belen e Ignazio Moser. Tutto sarebbe accaduto in Sardegna, precisamente a Porto Cervo dove sta trascorrendo le vacanze anche l’attrice Anna Safroncik. In Costa Smeralda, i problemi che sembravano ormai superati sarebbero riemersi al punto che Cecilia Rodriguez avrebbe lasciato solo in Sardegna Ignazio andando via. “Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio”, scrive Alberto Dandolo. Proprio in Sardegna, però, sarebbe spuntata Anna Safroncik con cui sarebbe stato avvistato Ignazio Moser.

IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ: FUGA NELLA NOTTE DEL CICLISTA CON ANNA SAFRONCIK?

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dunque, sarebbe giunta davvero al capolinea? I diretti interessati, per il momento, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma Alberto Dandolo, in esclusiva per il settimanale Oggi, aggiunge un dettaglio. “Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncick con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…”, srive il giornalista. Cosa starà accadendo, dunque, tra Ignazio e Cecilia? L’amore tra i due, nato nella casa del Grande Fratello Vip e che sembrava destinato ad essere coronato con il matrimonio e i figli, sarà davvero finito? I fans sperano di no e attendono con ansia di sapere la verità dai diretti interessati.



