Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano/ “L’idea delle nozze è forte, ma…”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano. La coppia che ha da poco festeggiato il secondo anniversario di un amore che, nato nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto ricredere tutti dimostrandosi forte, sincero e molto solido, pensa insistemente al matrimonio. A parlarne, finora, è sempre stata Cecilia che non ha mai nascosto di aver voglia di pronunciare il fatidico sì e mettere su famiglia. Stavolta, però, come racconta in esclusiva il settimanale Novella 2000 a sorprendere tutti è stato Ignazio Moser. durante i festeggiamenti del trentesimo anniversario di Demas Milano, una delle boutique più prestigiose di abiti da cerimonia del capoluogo lombardo, come racconta Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Moser avrebbe spiazzato la fidanzata Cecilia dicendole: “Sì, ti sposo, ti voglio sposare”. La reazione di Cecilia non è stata quella che tutti si aspettavano. “Ma se non mi vuoi sposare!”, ha risposto la sorella di Belen. E lui ha replicato: “Guarda che sei sempre stata tu quella che non mi voleva sposare”.



IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ SI SPOSANO, MA LA DATA DEL MATRIMONIO…

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, innamorati, complici e sempre più uniti, si sposeranno nel 2020? Nonostante entrambi abbiano intenzione di pronunciare il fatidico sì e indossare la fede nuziale, la data ancora non c’è. Il matrimonio è sicuramente nel progetti della coppia che, però, vuole fare le cose con calma e senza fretta. “L’idea delle nozze è più che forte,” rassicura Ignazio, “ma nessuno dei due ha fretta, siamo giovani, non abbiamo ancora trent’anni e tra i due io sono il più piccolo”. I fans di Ignazio e Cecilia, dunque, dovranno aspettare ancora un po’ prima di vederli con gli abiti da cerimonia. In attesa che quel momento arrivi, la coppia si gode un amore che cresce e diventa sempre più importante a dispetto di chi non credeva che tra i due sarebbe durata.

