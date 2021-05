Ignazio Moser/ E’ la balia di Andrea Cerioli mentre con Andrea Diamante…

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 è ormai la balia di Andrea Cerioli. Il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez sembra davvero pronto ad occuparsi del bolognese che, dal canto suo, continua a cedere sotto il colpi del caldo, dei mosquitos e del cibo che scarseggia. Proprio nei giorni scorsi l’ex tronista ha avuto di nuovo un momento di cedimento ma al suo fianco è rimasto proprio Ignazio che cerca di spronarlo in ogni modo ad andare avanti e stare su proponendogli, senza successo, di andare a raccogliere la legna per il fuoco. Presto Ignazio Moser potrebbe rimanere da solo perché i movimenti di Andrea lasciano pensare che il bolognese sia pronto a mollare e anche l’amico lo ha capito bene tanto da fare di tutto per aiutarlo a superare questo momento pensando al fatto che la finale è vicinissima e che presto ci saranno i nomi dei primi finalisti e magari toccherà a loro esserlo.

Dall’altra parte, invece, c’è Matteo Diamante. Dopo l’accesa lite che sembrava pronta a sfociare addirittura in uno scontro fisico all’Isola dei Famosi 2021, è arrivato il momento per Ignazio Moser di chiudere la questione con quella che hanno definito la pace dei mari e dei monti. Per ora i due sono in stallo e sembrano aver messo da parte la questione che li ha portati alla lite. A venire in loro soccorso è il fatto che i due non sono in nomination questa sera e forse la tensione non è alle stelle come è accaduto lunedì scorso ma se stasera le carte in tavola cambiassero ancora?

