Ignazio Moser e la malattia dalle origini sconosciute/ Colpa dell’Isola dei Famosi?

Ignazio Moser lo scorso autunno è ha dovuto affrontare un momento particolarmente difficile per via di una malattia che l’ha colpito lo scorso ottobre. Il ragazzo ha preferito inizialmente mantenere il silenzio sula sua malattia e solo successivamente ha raccontato la sua esperienza con i suoi followers sul suo profilo Instagram.

A causa della malattia Ignazio Moser si è mostrato per un certo periodo molto dimagrito ma a seguito della sua guarigione ha ammesso di aver ritrovato perfettamente la sua salute fisica e di essere tornato ad allenarsi dopo la pausa forzata dal lavoro e dallo sport.

Ignazio Moser ha preso la malattia all’Isola dei Famosi?

Ignazio Moser è stato colpito da un parassita intestinale che per un po’ di tempo gli ha impedito di avere una vita normale limitandolo nell’alimentazione e nell’allentamento. Ignazio Moser ha ammesso di non sapere dove abbia potuto prendere questa infezione anche se tra i suoi fan si è insinuato il dubbio che il ragazzo abbia preso l’infezione durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non ha però mai rivelato come abbia preso la sua malattia e di certo non ha dato la colpa alla sua partecipazione al reality in Honduras in cui tutti i partecipanti vivono situazioni al limite senza curarsi troppo di norme igieniche anche per quanto riguarda il cibo e la sua preparazione.

