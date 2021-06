Ignazio Moser/ E’ lui il favorito alla vittoria finale all’Isola dei Famosi 2021 ma..

Nessuna lite per lui in questi giorni, solo voglia di giocare con gli altri, di fare tuffi e divertirsi come succede di solito durante gli ultimi giorni di scuola o di vacanza. Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 ha portato sicuramente una ventata di allegria e di sorrisi e l’unico momento ad alta tensione è quello che lo ha visto contrapposto proprio a Matteo Diamante che questa sera rischia l’eliminazione in apertura.

I due non si sono mai presi fino in fondo e anche Cecilia Rodriguez ha avuto spesso da ridere quando si è trovata a dover commentare l’atteggiamento del Pupo, farà lo stesso questa sera? Nella finale dell’Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser non solo è chiamato a vincere ma anche a combattere le sue ultime sfide e una di queste potrebbe vederla anche contro Arianna Cirrincione per vincere l’occasione di abbracciare il proprio innamorato.

Ignazio Moser vincitore all’Isola dei Famosi 2021?

Ignazio Moser in questa settimana ha avuto modo di mettere a punto quelli che sono stati i suoi momenti clou all’Isola dei Famosi 2021. In questi giorni sicuramente si è dato da fare facendo i conti con il fatto che non c’era il fuoco, almeno per parte della settimana, e che non c’era modo di cucinare il riso. Questo ha messo a rischio la loro salute ancora una volta almeno fino a che la produzione non ha deciso di aiutarli, e a chi è toccato andare a prendere la legna? A Ignazio Moser certamente e questo continuo lavoro non gli ha permesso di dedicarsi ad altro, lite comprese.

