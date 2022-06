Ignazio Moser, ennesimo furto: rubata parte dell’auto/ È il terzo in pochi mesi

Ancora una sventura per Ignazio Moser e la sua compagna Cecilia Rodriguez. I due sono state vittime dell’ennesimo furto in pochissimi mesi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che durante il reality show si sono conosciuti e innamorati, sembrano essere stati presi di mira dai ladri, che ancora una volta li hanno colpiti. Come raccontato dal figlio di Francesco Moser sui social, questa volta i ladri si sono sfogati contro la sua macchina. I malviventi hanno danneggiato la sua auto e ne hanno rubato parte del volante.

Ignazio Moser baci e palpatine a Cecilia Rodriguez/ "Mi ama" commenta lei sui social

Attraverso le proprie Instagram Stories, l’imprenditore e influencer ha mostrato l’auto danneggiata dai ladri, inveendo contro gli autori del gesto. “Allora i miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi, perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. No, non li ho visti, ma penso sia andata così” ha dichiarato il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Jeremias Rodriguez sposa Deborah Togni, la sorella Cecilia conferma/ Spunta il like!

L’appello di Ignazio Moser ai ladri

Ignazio Moser ha proseguito nelle proprie Instagram Stories lanciando un messaggio ironico ma piccato ai ladri, che negli ultimi mesi “gli hanno fatto visita” in più di un’occasione. L’ex GF Vip ha dichiarato: “Io dico: visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni / mese e vi lascio qualcosina. Così voi evitate lo scaz*o di fare tutti sti casini e io evito di dover andare a cambiare le cose e rompermi i cog****ni. Grazie, buona domenica anche a voi”.

Cecilia Rodriguez, dedica speciale al fratello Jeremias/ "Sono fiera di te"

Solamente negli ultimi mesi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono rimasti vittime di furti per ben tre volte. Nella prima occasione, dei ladri si erano intrufolati in casa della coppia, mettendo tutto a soqquadro. La seconda volta, invece, era stato rubato lo scooter del figlio di Francesco Moser. Adesso, invece, ecco il tentativo di furto dell’auto, con i ladri che sono riusciti a portar via solamente parte dello sterzo. Un episodio sgradevole che si è ripetuto più e più volte negli ultimi tempi, infastidendo e non poco Ignazio e compagna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA