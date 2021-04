Ignazio Moser, ex fidanzate: chi sono?/ Da Tanja Dexters a Virginia Stablum fino a…

Ignazio Moser, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, è fidanzatissimo da anni con Cecilia Rodriguez, conosciuta durante la comune esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia convive da tempo e non esclude di poter presto allargare la famiglia, ma com’è stata la vita privata di Ignazio Moser prima dell’incontro con la sorella di Belen? Prima di fidanzarsi con Cecilia, Ignazio ha avuto diverse frequentazioni come ha raccontato il padre Francesco in un’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Chi. “Lui ha avuto diverse ragazze , qualcuna l’ho vista e gli ho detto non è che puoi cambiare sempre, altrimenti non portarle a casa tutte le volte”, aveva raccontato Moser senior. Ma chi sono le ragazze che hanno diviso un pezzo di vita con Moser? Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Moser ha parlato di “170 amanti” senza svelare il nome. Tuttavia, l’identità di qualche ragazza con cui ha avuto una storia Moser è nota.

Ex fidanzate Ignazio Moser: Virginia Stablum prima di Cecilia Rodriguez

Il grande amore di Ignazio Moser si chiama Cecilia Rodriguez. Prima di conoscerla, però, Ignazio ha avuto una storia con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una storia che ha fatto soffrire l’ex ciclista che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, prima di perdere la testa per la sorella di Belen, pur senza citare Virginia, raccontò di aver sofferto, al punto da aver avuto solo flirt senza importanza dopo la rottura. “Ho avuto alcune ragazze dopo di lei, ed ero io ogni volta, al momento della svolta, a fare un passo indietro“, si legge su Fanpage. Nel passato di Ignazio, inoltre, spunta anche Tanja Dexters, cantante e modella, più grande di lui di 15 anni. I due avrebbero avuto un flirt nel 2016 che sarebbe finito dopo un po’.

