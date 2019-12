Ignazio Moser, fidanzato Cecilia Rodriguez/ Natale in Argentina: freno su matrimonio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno da poco festeggiato i due anni di fidanzamento. Da quando si sono conosciuti, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due non si sono più lasciati ma anzi hanno iniziato una felice convivenza. Anche per questa ragione di recente qualcuno aveva ipotizzato un imminente matrimonio, smentito però proprio dalla sorellina di Belen Rodriguez che, ospite di Rivelo, a Lorella Boccia ha fatto intendere di essere ancora frenata sull’argomento. A condividere lo stesso desiderio, ovvero quello di viversi ancora come coppia, è stato anche il giovane Ignazio che nei mesi scorsi aveva tirato il freno anche rispetto al desiderio di maternità più volte ribadito dalla sua compagna. “Niente figli, niente nozze. Stiamo bene così”, aveva commentato la scorsa estate al settimanale Chi, “Pensiamo a crescere, abbiamo nuovi progetti, ogni tanto litighiamo, ma c’è tempo”. Sebbene la coppia sia ormai consolidata, i fiori d’arancio e un bebè dovranno ancora attendere, almeno per il momento.

IGNAZIO MOSER: I PROGETTI LAVORATIVI

Sfumata l’ipotesi di prendere parte ad un altro reality, Pechino Express, lontano dalla sua “Chechu”, Ignazio Moser continua a coltivare numerosi altri progetti. Tra i desideri presenti sulla lista del bell’Ignazio, non manca il grande schermo. Era stato lo stesso ex gieffino e figlio dell’ex ciclista Francesco Moser a dichiarare tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Cinema? Sognare non costa nulla (…) Ma io aspetto il mio turno”. Intanto, progetti lavorativi a parte, lo sportivo ed influencer sembra avere occhi solo per la sua bella Cecilia, il cui lato b, nonostante due anni di relazione, riesce ancora a lasciarlo senza fiato. Lo dimostra il suo commento ad una foto della bella argentina, postata nelle Storie Instagram dallo stesso Ignazio e che immortala il lato b di Cecilia intenta a scegliere cosa indossare. Ignazio ha espresso il desiderio che la compagna impiegasse un po’ di tempo in più nella scelta dell’outfit della serata, apprezzandone la visione.

LE VACANZE DI NATALE IN CASA RODRIGUEZ

Come trascorreranno le vacanze di Natale Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodriguez? Per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip saranno delle festività natalizie davvero speciali in quanto, come rivelato dal settimanale Chi, i due piccioncini voleranno alla volta dell’Argentina, terra di origine della sorellina di Belen. Oltre a trascorrere il Natale in casa Rodriguez, i due si concederanno anche un viaggio romantico ed al tempo stesso avventuroso. A quanto pare, la giovane coppia emulerà quando fatto dalla sorella di Cecilia e da Stefano De Martino che per festeggiare il primo anniversario di matrimonio, nel 2014, viaggiarono in Argentina fino alla Patagonia. Non è ancora certo quanto dureranno le vacanze di Ignazio Moser lontano dalla sua famiglia ma quasi certamente trascorrerà alcuni giorni con la famiglia di Cecilia per poi concedersi insieme una fuga romantica nei suggestivi luoghi dell’America del Sud.



