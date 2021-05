Ignazio Moser finalista all’Isola dei Famosi 2021?/ Cecilia Rodriguez in studio per..

Ignazio Moser finalista all’Isola dei Famosi 2021?

La puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi 2021 potrebbe regalare al pubblico un altro colpo di scena. Dopo l’annuncio del primo finalista ovvero Andrea Cerioli, questa sera sicuramente conosceremo il nome di un altro finalista, e non solo uno, visto che la finale si avvicina a grandi passi. Tra questi potrebbe esserci proprio Ignazio Moser e non tanto per via della sua prestanza fisica, che fino ad adesso in realtà gli ha assicurato poco, quanto per la sua vicinanza al tronista bolognese. Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sa bene che i due sono molto legati e che spesso proprio Ignazio Moser è riuscito a riportare sui giusti binari il bell’Andrea e questo lascia pensare che ci sarà modo per lui di scegliere un finalista o dare il via d una serie di salvataggi ed eliminazioni terrà bene in mente proprio l’amicizia che la lega a lui.

Cecilia Rodriguez in studio per sostenerlo ad un passo dalla finalissima

Le anticipazioni rivelano che questa sera all’Isola dei Famosi 2021 ci sarà una doppia eliminazione e questo significa che questa sera in due lasceranno la Palapa, che sia proprio la volta di Ignazio Moser farlo? Ancora una volta sembra che in questi giorni non sia successo molto a lui e anche ai protagonisti del programma che gli ruotano attorno ma niente vieta ai naufraghi di votare proprio uno degli ultimi arrivati a favore di chi nel programma ci ha passato più tempo proprio a differenza di Ignazio Moser. Dalla sua parte questa sera in studio ci sarà la fidanzata Cecilia Rodriguez, avrà qualche sassolino da togliersi forse proprio in riferimento a quello che è successo con Matteo Diamante nei giorni scorsi? I due hanno litigato e da casa la argentina ha avuto il suo bel da fare per commentare l’accaduto proprio via social. Il resto lo scopriremo questa sera in diretta.

