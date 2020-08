Ignazio Moser furioso: “Grandi puttanat*”/ Smentisce il gossip su Anna Safroncik

Impazza ormai da giorni il gossip che vede protagonisti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Stando a quanto raccontato da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, i due si sarebbero lasciati dopo una lite a Porto Cervo. Ma non è tutto perché si è inoltre parlato di una forte vicinanza di Ignazio all’attrice Anna Safroncik, con la quale avrebbe trascorso una bella serata al Billionaire. Ma cosa c’è di vero in questi gossip? Moser si è davvero avvicinato alla nota attrice? Stando alle ultime testimonianze e allo stesso intervento di Moser, assolutamente no. Alcuni testimoni hanno infatti raccontato che nel noto locale di Briatore c’era si la Safroncik, ma anche Aida Yespica e Antonella Mosetti, dunque un’uscita tra amici e non romantica come si è detto. A queste testimonianze si è poi aggiunto lo sfogo di Ignazio.

Ignazio Moser furioso: “Informatevi meglio!”

Ignazio Moser ha infatti deciso di intervenire su Instagram per smentire categoricamente gli ultimi gossip sul suo conto. “Allora sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che, chiamarle false forse ancora è quasi poco. – ha esordito l’ex gieffino – Sono delle grandi put****te. Chiedo a tutti a questi grandi personaggi che si definiscono giornalisti di informarsi un po’ meglio prima di scrivere certe cose e quando ci sarà qualcosa da dire, ve lo dirò io. Buona vacanza!”. Parole forti quelle di Ignazio, che tiene dunque a mettere a tacere queste spiacevoli voci, probabilmente anche per evitare di rendere ancora più complessa la situazione con Cecilia Rodriguez. Non ci resta che vedere come si svilupperà la vicenda.



