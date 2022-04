Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez?/ La replica “Il gossip è un po’ il prezzo da pagare…”

Grande fratello vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Esplode il gossip

Hanno appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 2, avviando la loro lovestory nella Casa più spiata d’Italia e in queste ore tornano a far parlare di sé per la replica che lanciano al gossip del momento – che grida al tradimento di lui nei riguardi della fidanzata. Si tratta di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Che Ignazio Moser abbia realmente tradito Cecilia Rodriguez, come vociferato da Alessandro Rosica via social? Il noto esperto di gossip ha gettato ombre sulla fedeltà del centauro, riportando in rete la voce di un insider che avrebbe avvistato Ignazio di domenica, mentre si intratteneva con una donna sposata e con figli. Da qui la voce è diventata virale in rete, tanto che i due diretti interessati, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, si sono visti9 costretti a smentire le voci di chi li vedrebbe in crisi in occasione di un’intervista di coppia a Oggi è un altro giorno, format condotto da Serena Bortone su Rai Uno.

“È un po’ un prezzo da pagare ma -fa sapere Ignazio, dichiarandosi quindi vittime con Cecilia del peso dei pettegolezzi infondati sul conto della loro coppia-, noi possiamo ritenerci fortunati per la vita che facciamo. Abbiamo la possibilità di viaggiare e conoscere persone però il prezzo da pagare è che sei sovrapposto mediaticamente e ognuno può parlare di te ed esprimere il suo giudizio”. E a fargli eco, a Oggi è un altro giorno, è poi Cecilia Rodriguez, con una secca smentita ai chiacchiericci.

Cecilia Rodriguez tradita da Ignazio Moser? La verità della modella argentina a Oggi è un altro giorno

Nell’intervento televisivo di coppia, registrato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ai microfoni di Oggi è un altro giorno, quindi la modella argentina si palesa ancor più provata dal gossip che incombe sulla sua lovestory con il centauro, rispetto al presunto compagno infedele: “La cattiveria alla fine arriva”.

Insomma, nonostante le voci sul presunto naufragio della loro lovestory, Cecilia e Ignazio continuano a dirsi legati da un vincolo inscindibile l’uno all’altra.

