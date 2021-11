Ignazio Moser “Ho preso un parassita intestinale”/ “Un’esperienza di me*da”

Fa finalmente chiarezza sulle sue condizioni di salute Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo, nonché noto influencer, fidanzato di Cecilia Rodriguez, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei famosi. Dopo un periodo di fermo forzato, come ricorda dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, il bell’Ignazio Moser è tornato allo scoperto, rassicurando i suoi numerosi seguaci. Prima di scoprire cos’ha detto facciamo un breve passo indietro, e precisamente a qualche settimana fa, quando lo stesso influencer aveva deciso di allontanarsi dai social, per prendersi cura di se stesso.

Il problema fortunatamente è stato risolto, alla luce anche della recente uscita pubblica con la sua compagna, in occasione del red carpet ai recenti MTV Award europei di Budapest (in cui hanno trionfato i Maneskin). Moser è apparso dimagrito, ma è tornato a postare con frequenza sui social, ed in particolare una serie di “stories” che non lasciano spazi a dubbi circa il suo stato di salute, tornato ormai alla normalità.

IGNAZIO MOSER, PROBLEMI FISICI SUPERATI: LE SUE RISPOSTE AI FAN VIA SOCIAL

Ma cosa gli era successo quindi? Un fan lo ha incalzato sull’accaduto “Hai superato quel maledetto problema fisico?”, e lo stesso Ignazio Moser ha spiegato: Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata”. Ignazio Moser ha aggiunto: “Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come un’esperienza di me***”.

Non si è trattato comunque di un semplice quanto fastidioso mal di pancia, ma di qualcosa di più doloroso ha quindi specificato. Un fan gli ha chiesto anche “La fragilità che hai mostrato poco tempo fa cosa ti ha insegnato?”. E il figlio del campione delle due ruote ha risposto: “Mi ha insegnato che i supereroi esistono solo nei film della Marvel e che tutti noi abbiamo dei limiti che dobbiamo ascoltare e non tentare sempre di superare”.

