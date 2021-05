Ignazio Moser/ L’attacco al padre: “Sempre severo con me” e con Miryea Stabile…

Ignazio Moser finalista all’Isola dei Famosi 2021 e vicino a Miryea Stabile?

Avvicinamento pericoloso tra Miryea Stabile e Ignazio Moser? Chi ha seguito in questi giorni l’Isola dei Famosi 2021 sa molto bene che il bel ciclista e gieffino ha avuto modo di notare che i due si sono avvicinati molto, si sono confidati e qualcuno è pronto a giurare che lontano dalle telecamere ci sia stato un avvicinamento ancora più deciso, ma sarà vero oppure no? Oggi all’Isola dei Famosi andrà in scena la semifinale e in campo scenderà anche l’amico Andrea Damante pronto a fare da spalla al suo amico nella puntata e, si rumoreggia, addirittura a tagliare i capelli come lui, ma sarà vero? L’argomento Miryea Stabile sicuramente non sarà trattato nè in trasmissione e né dai due amici che finiranno per dirsi qualcosa e darsi appuntamento alla prossima settimana quando finalmente Moser potrà tornare in Italia e iniziare le vacanze con l’amico e la sua fidanzata, ma siamo sicuri che andrà tutto come previsto?

Ignazio Moser e il rapporto con il padre Francesco

Dall’altro lato, però, Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 è riuscito nuovamente a lasciarsi andare su un tema che per lui è sempre spinoso, ovvero il rapporto con il padre. In particolare, il gieffino si lascia travolgere dalle emozioni a L’Isola dei Famosi e parlando con Awed e Matteo Diamante, tira fuori l’argomento Francesco Moser. “È stato sempre molto severo e duro con me“. Chi lo conosce sa bene che questo è sempre stato un punto un po’ debole per lui ma poi rivela di aver vinto al grido di: “Hanno più che accettato e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose“. E se fosse proprio papà Francesco a fare una sorpresa ad Ignazio stasera?

