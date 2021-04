Ignazio Moser nuovo concorrente Isola dei Famosi 2021/ Manuela Ferrera pronta a sedurlo?

L’avventura di Ignazio Moser come nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 può ufficialmente cominciare. Dopo giorni di attesa, il momento di Moser sta per arrivare. L’ex ciclista sbarcherà in Honduras durante la puntata in onda oggi, giovedì 29 aprile, e si unirà agli altri concorrenti divisi tra Primitivi e Arrivisti. Non si sa se Moser si unirà al gruppo dei Primitivi o a quello degli Arrivisti, ma nel frattempo, il popolo del web si spacca. L’arrivo di Moser è attesissimo dal pubblico, ma c’è anche chi pensa che il suo arrivo in Honduras, dopo quaranta giorni dall’inizio del reality, sia sprecato. “Mi sembra sprecato come ingresso di metà percorso doveva esserci dall’inizio oppure un’altra edizione“, scrive un utente sulla pagina Instagram dell’Isola dei Famosi 2021. “Dopo 40 giorni mi sembra assurdo!“, scrive un altro.C’è anche chi sottolinea come Moser, entrando 40 giorni dopo, fisicamente abbia vantaggio rispetto agli altri concorrenti.



Francesco Moser, padre di Ignazio Moser/ Il matrimonio con Carla Merz e le grandi imprese...

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021: Manuela Ferrera pronta a sedurlo?

Tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, chi è particolarmente felice dell’arrivo di Ignazio Moser è Manuela Ferrera. “Ignazio Moser mi guarderà! Sono un belvedere”, ha detto la naufraga non pensando alla presenza, nella vita di Ignazio, della fidanzata Cecilia Rodriguez che è pronta a seguire l’avventura del compagno dallo studio. L’arrivo di Moser sull’Isola porterà sicuramente nuove dinamiche. Quaranta giorni dopo, tuttavia, il gruppo dei Primitivi è già stanco e debilitato per l’importante perdita di peso. Come reagirà di fronte al nuovo concorrente? Moser riuscirà ad inserirsi all’interno del gruppo o il suo arrivo sarà considerato come una minaccia per un’eventuale vittoria? Sul web, inoltre, c’è anche chi non vede l’ora di vedere il cognato di Belen nelle vesti da naufrago dopo aver particolarmente apprezzato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Ha sempre dimostrato di essere leale ed educato, mi piace molto“, scrive qualcuno.

LEGGI ANCHE:

Manuela Ferrera stuzzica Ignazio Moser: "All'Isola mi guarderà"/ Cecilia preoccupata?Ignazio Moser bloccato in Messico/ Slitta l'arrivo all'Isola dei Famosi 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA